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春節大啖客家菜！花蓮客家美食　經典「四炆四炒」上桌

▲「牛轉乾坤．客好食」新春特展，介紹客家飲食文化。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「牛轉乾坤．客好食」新春特展，介紹客家飲食文化。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為迎接農曆新年的到來，花蓮縣政府客家事務處特別推出「牛轉乾坤．客好食」新春特展，介紹客家飲食文化，更特別規劃「客家小學堂」，展期自即日起至3月7日止，農曆年節期間除夕、初四及初五休館，屆時歡迎所有鄉親帶著家人朋友蒞臨觀展、走春迎新年！

過年過節客家餐桌上少不了「四炆四炒」的經典菜色，「炆」是用大鍋烹煮，「炒」是以大鍋快炒；「四炆」是酸菜炆豬肚、炆爌肉、排骨炆菜頭、肥湯炆筍乾；「四炒」則為客家炒肉、豬腸炒薑絲、鴨血炒韭菜、豬肺黃梨炒木耳（俗稱鹹酸甜）；這八道菜色不僅是傳統習俗，更具有「刻苦耐勞」的意涵，透過團圓圍爐，發揚客家精神。

客家族群早期四處遷徙、靠山而居，因為取食不易，養成珍惜食物的生活習性，並研發各種醬菜、醃漬食物，除了容易下飯、方便保存外，也展現出客家人「物盡其用」，透過有限食材變換多元化美食的智慧。

▲「牛轉乾坤．客好食」新春特展，介紹客家飲食文化。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

客家經典美食還包括各式特色米食，稱之為「粄」。

客家經典美食還包括各式特色米食，稱之為「粄」，既可以耐飽又易於保存，極為方便攜帶到山區工作食用；遇上年節慶典，家家戶戶會舂米、磨米再配上各種佐料，製作出形形色色精緻可口的米製點心，用來拜神明、祭祖保佑闔家平安或招待親戚朋友饗宴。

客家事務處長彭偉族表示，客家菜餚「鹹、香、肥」的特色透露了客家族群節儉刻苦的習性，隨著產業型態轉變，現代人注重養生，客家菜也逐漸變更口味，但仍保留經典的元素和材料，希望下一代在歡喜過年時，不要忘本、常懷感恩之心。

特別規劃了「客家小學堂」互動問答遊戲，和大家分享有趣的客家飲食文化的故事，展期自即日起至3月7日止，展出地點在吉安鄉中正路二段60號客家文化會館1樓展覽室，客家文化會館農曆年期間於除夕、初四及初五休館，開館時間歡迎所有鄉親好朋友蒞臨觀展。

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