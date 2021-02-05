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遊客沒水準常搞破壞！南投300年茄苳神木　圍網不再「看見台灣」

▲▼南投國姓鄉公所正努力說服地主，拆掉茄苳神木的鐵絲網。（圖／國姓公所提供）

▲▼南投國姓鄉公所正努力說服地主，拆掉茄苳神木的鐵絲網。（圖／國姓公所提供）

記者鄧木卿／南投報導

南投縣國姓鄉北港村1棵樹齡約300年的茄苳樹，多年前被遊客意外拍到樹洞呈現台灣地圖而暴紅，如今已成北港村觀光導覽必到之地，但遊客多也帶來破壞，地主為了保護老樹在周圍架起鐵絲網，造成遊客再也無法近距離拍到台灣，國姓鄉公所秘書李孟秋表示，正動用所有人脈和關係持續和地主溝通，希望在保護老樹和觀光之間取得平衡。

▲國姓茄苳樹。（圖／國姓公所提供）

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李孟秋表示，茄苳老樹多年前被意外拍出台灣地圖之後，瞬間暴紅，茄苳樹並且和鄰近的三級古蹟糯米橋串連成帶狀觀光景點，一直是遊客來國姓必訪、必拍美景，也是地方文史工作者導覽重點，但是日前卻發現茄苳樹四周被鐵絲網圍起，遊客再也無法近距離拍到台灣地圖。

▲▼南投國姓鄉公所正努力說服地主，拆掉茄苳神木的鐵絲網。（圖／國姓公所提供）

李說，這件事最近在地方上傳得沸沸揚揚，地主保護老樹的用意令人感佩，因為遊客多，總會帶來破壞，但土地是私人所有，公部門無權過問，包括鄉長和地方仕紳都已和地主協調過但失敗。

她說，公所正動用地方重要人士或是地主的好友，持續說服地主，希望拆掉鐵絲網，改設置木棧平台或是觀景平台，或是縮小鐵絲網範圍，讓遊客不會破壞老樹，也能拍得到奇景，至於工程費用，公所會全力協助。

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