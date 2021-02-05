神人花2天做出「1比1破億超跑」　超猛過程曝光！

▲立陶宛夫婦竟只花2天就「造」出了馬王LaFerrari。（圖／翻攝自YouTube／Ferrari ）

實習記者閔文昱／綜合報導

立陶宛一對熱愛跑車的夫婦日前用冰雕打造了一台栩栩如生的跑車，不僅大小、比例都相同，甚至還為它漆上了顏色，成為「全球僅一台」的法拉利跑車，超神的製作過程也被拍攝下來放上網路，引發眾多討論。

根據英國《每日郵報》報導，女子布吉涅（Donata Bugiene）日前拍攝了一段與老公花了2天製作法拉利的過程，然而製作的零件並不是一般的汽車零件，而是冰天雪地下的冰塊，2人用抹刀仔細修飾外型，最後再用環保塗料上色，打造出了一台1比1的仿真法拉利「馬王」LaFerrari。

▲夫妻倆幽默表示，既然買不起那就自己造一台馬王。（圖／翻攝自Facebook／Ariupolar-news）

布吉涅在影片中表示，2人都非常喜歡法拉利的「馬王」LaFerrari，但礙於現實中的經濟情況並沒有辦法購買，因此2人決定自己打造一輛與原版法拉利的大小尺寸是一樣的LaFerrari，而最後經過2人的努力，如今也真的有一輛LaFerrari停在他們的院子中，算是完成了夫妻倆的夢想。

許多網友看完這段超勵志影片後紛紛表示，「雖然這只是一輛雪車，不過做得好！」、「看起來真體面！」、「可惜這台車最高時速還是零」、「太有才華了，看起來真不錯」、「好想坐坐看，但應該會跟車子一樣變冰塊」。

「馬王」LaFerrar i是一款混合動力超級跑車，首次於2013年的日內瓦車展上亮相，為限量生產，數目為499輛，原價高達160萬英鎊（約台幣6000萬元），如今二手價已飆破300萬英鎊（約台幣1.14億元）。一直到2020年，這台車仍是法拉利最近期的後中置12缸引擎量產車型。

▼夫妻製作法拉利的過程。