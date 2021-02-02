男大生撞法拉利慘死！科技總座嗆：撞山壁提國賠嗎？上賓利快閃

▲郭男以每月七十萬元向租賃公司租用法拉利超跑代步，沒想到在汐止五指山與蔡姓男大生發生車禍。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

匯聚科技的總經理郭永福駕駛千萬法拉利，行經新北市汐止區五指山時，與蔡姓騎士發生碰撞，導致對方頭部撞擊地面、送醫不治，事後他被依過失致死罪送辦。2日士林地院開庭整理爭執與不爭執事項。郭男否認犯罪表示自己未超速，而且自己僅有7.5%肇責不需要道歉，甚至嗆：「如果今天撞山壁提國賠嗎？」讓一旁蔡媽媽淚崩，泣不成聲。

2017年12月20日下午2點多，郭男開著白色法拉利，循汐止汐萬路3段上山，在一處彎道，遇到蔡姓男大生騎車下山蔡男因失控打滑，滑到對向車道，被郭的超跑迎面撞上，蔡的頭部重撞地面，顱內出血嚴重，經送醫不治死亡。

士林地院法官2日開準備程序庭，整理相關事證。沒想到肇事的駕駛郭永福這次翻盤，向法官稱自己沒超速，並強調當下自己有煞停是對方撞過來，而且時速僅40公里；當法官問他「你有看儀表板嗎」，他則回答「我就是依照平常開車習慣感受時速所以沒看儀表板」法官拿出逢甲大學、警察大學2份鑑定報告，他的辯護律師表示鑑定報告時速有異，並不可採。

▼年僅19歲蔡姓男大生騎乘的機車已受到強力撞擊車體毀損嚴重。（圖／記者陳豐德翻攝）

郭男的辯護律師強調，因逢甲大學提出的車速速度與反應時間鑑定為62.35公里，反應時間為1.25秒；警察大學是73.13公里，反應時間為0.75秒。認為2份報告並非客觀上的學理報告，就不論是1.25秒反應或是客觀上學理報告根本無法注意，卻也遭法官駁斥「就是已經超速」。但郭男卻情緒激動表示：「我今天就是好好的開車...難道(他)撞山壁就要提國賠嗎？」

蔡媽媽疑因郭男強力否認再加上回想起和寶貝兒天人永隔，不斷啜泣。一旁檢察官試圖緩頰，並向郭男建議「已提出2份鑑定報告，是否為自己7.5%肇事責任向蔡媽媽就道個歉安慰一下，畢竟蔡媽媽在整起事件是最無辜甚至痛失愛子，也沒有提出高額賠償，只是想幫兒子爭一口氣」但卻遭坐在被告席郭永福冷冷拒絕並表示「道歉可以道，但是不能隨便道，我認為還是依法處理。」

態度強硬的郭永福堅持不道歉，並冷漠看著蔡媽媽傷心掉淚。法官表示如合議庭評議後認為有調查必要則會針對郭男限速行駛是否可以避免撞擊車輛會函詢鑑定單位。退庭後郭男則快速上司機駕駛的賓利離去。





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