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竹市衛生局抽查57件年節食品　菠菜、黃秋葵農藥殘留超標

▲食品抽查。（圖／新竹市衛生局提供）
▲新竹市衛生局針對57件年節應景食品進行抽驗，其中2件蔬菜不符規定。（圖／新竹市衛生局提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

農曆新年即將到來，家家戶戶準備採買應景的年節食品，為維護市民食的安全，新竹市衛生局自去年12月開始啟動春節複合式專案計畫，針對應景食品販售業，網購年節食品製造業、年菜餐廳等進行稽查，內容包括食品業者登錄、現場環境衛生、產品標示、抽驗等，共稽查14家食品業者現場環境衛生，查核食品標示57件，抽驗市售年節食品57件，檢驗結果菠菜、黃秋葵共計2件檢出農藥殘留與規定不符，移至所轄縣市衛生局處辦，其餘均符合規定。

衛生局代理局長楊清媚表示，此次抽驗市售年節應景食品包括蔬 果、花生糖、瓜子、肉乾、豬肉、雞肉、蝦米等共計57件，檢驗防腐劑(苯甲酸、己二烯酸、去水醋酸、對羥苯甲酸、水楊酸)、漂白劑(二氧化硫)、動物用藥(四環黴素7項、乙型受體素21項)、衛生標準(大腸桿菌、大腸桿菌群)等項目，抽驗名單及檢驗結果(附件一)已公布於衛生局網站，請民眾參考。

▲食品抽查。（圖／新竹市衛生局提供）

▲衛生局抽查57項年節應景食品，其中2樣蔬菜不符合標準。

因應110年1月1日開放進口美豬，新竹市衛生局自109年9月至12月以掃街式逐家輔導本市4800家食品相關業者，本年1月1日起稽查製造業、販售業、直接供應飲食場所達300餘家，凡販售豬肉及豬可食部位的包裝食品、散裝食品、直接供應飲食場所，要求業者出示肉品來源證明、進貨交易收據，確認豬肉「原產地（國）來源佐證資料」，落實肉品原產地標示張貼，讓民眾可以據以辨識國產或進口的豬肉。另為查核美豬標示是否屬實，抽驗肉品共計12件，檢驗乙型受體素，檢驗結果皆符合規定，為民眾食安做好安全把關，保障民眾食的安全。

衛生局提醒民眾購買年節食品，盡量選購完整包裝及標示的產品，若為散裝食品則應注意是否有品名、原產地等，避免選購來源不明的食品，以確保食品的品質安全，同時呼籲本市食品業者做好「3要」要遵循法規、要落實標示、要自主管理，販售豬肉或含豬原料的包裝食品、直接供應飲食場所、散裝食品，皆要落實原產地標示，來源標示清楚，市民更能安心選擇肉品。

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