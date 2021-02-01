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美航母遭共機模擬攻擊？　張競：金融時報顯然被坑了

▲▼ 美國核動力航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt CVN-71）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國核動力航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt CVN-71）。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／台北報導

英國《金融時報》近日報導解放軍機針對羅斯福號航艦模擬鎖定與發射反艦飛彈，引起各方關注。不過，中華戰略學會研究員張競博士認為，這是《金融時報》被「餵」了一項資訊，才會出現這則報導，目的是刻意釋放訊息再觀察媒體報導，「要打資訊戰放話，就必須運用這種檔次的媒體。」

▲▼ 中華戰略研究學會研究員 張競。（圖／記者任以芳攝）

▲中華戰略研究學會研究員張競。（圖／記者任以芳攝）

張競表示，《金融時報》本身並不具備監聽H-6戰機內部或對外通話的設備與能力，報導所稱cockpit conversations 應是指飛行員對外通話，而非使用機內通話系統對組員通話；而監聽此等對外通信是專業通信情報截收單位才具有之作業能量，「換言之，《金融時報》是被『餵』了一項資訊，所以才會產出這份報導。」

張競認為，就是因為《金融時報》有此水準，所以才會成為資訊戰必須掌握運用兵家必爭之地，
「《金融時報》獲得資訊後，必然會開始多方查證，甚至會自中國大陸相關資訊管道進行查證，因此吾人可知H-6飛行員相關通話確有其事絕對毋庸置疑。」

張競指出，問題徵結在於共軍飛行員在海峽南部空域飛航活動，早就知道空中對空與對地通話，必然會被截收，為何明明未曾實際進行戰術運動，啟動相關偵蒐裝備獲取目標資料，完成目標運動分析與射控解算，「卻刻意大喇喇地通話，存心將話說給大家聽，究竟葫蘆內是在賣啥膏藥？」

張競分析，目前共機早就配備加密戰術資料傳輸鏈路，相關作戰指揮管制指令，早就不必藉由語音通話傳送，各國對於共軍空中會合、加油與空地協同戰術演練，完全藉由戰術資料鏈路管控，無法截收語音管制信文，早就知之甚詳。

對於此時刻意走回頭路，從語音通話波道放送此等信文，但又無應該與之配套戰術作為，張競認為，「這不是擺明是要去『餵』各方通信監聽單位資訊，然後藉此投石問路，以便掌握這種資訊最後會以何種管道，或是以何種基調加以呈現嗎？」

▲中華戰略學會研究員張競博士透過臉書分析英國《金融時報》報導解放軍機針對羅斯福號航艦模擬鎖定與發射反艦飛彈。（圖／翻攝張競臉書）

▲張競分析英國《金融時報》報導解放軍機針對羅斯福號航艦模擬鎖定與發射反艦飛彈。（圖／翻攝張競臉書）

張競強調，任何一項媒體報導資訊內容，都可以讓資訊戰研究人員掌握其最初報導、翻譯轉述以及日後再被引述之過程，「這個資訊傳播路徑與脈絡，是資訊戰幕僚必須掌握到，那些媒體是那個特定媒體之下游業者，必然會跟進報導，而那些媒體還甚至會加油添醋，而又有那些媒體是懷疑論者，必然會自行另作查證。」

張競表示，從刻意釋放訊息再觀察媒體報導，不但是可以讓資訊戰幕僚掌握傳播路徑與媒體生態，更可以作為判斷媒體作人員智商的參考準據，「像《金融時報》這種正派經營努力進行原始報導正統媒體，往往風險最高，此因所有刻意投送所『餵』資訊，通常都是從這種『君子可以欺之以方』的媒體當作起始點。」

張競直言，後續可以看到美軍透過《路透社》降溫，「明眼人看到那個H-6與航艦編隊250浬差距，就知道《金融時報》當初被『餵』這資訊，顯然就是被坑了。」

張競指出，「海峽海空較勁，目前都是靠張嘴；不論是正式以阿Q精神聲稱『廣播驅離』，或是出現在大陸網上無法證實之飛行員回罵，現在再加上這個能夠用戰術資料鏈路傳輸之指令，卻刻意在語音通訊波道上出現，其實從另個方向來看，嘴上叫叫總還是真正開打，搞到頭破血流好些吧？」

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