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9屁孩霸凌鳳山少女刑責曝！他為愛動手最慘　女友「眼神」是關鍵

鳳山女孩「遭甩9巴掌、淋多多綠」霸凌還原　7人包圍時間地點曝。（圖／翻攝爆料公社）

▲鳳山女孩「遭甩9巴掌、淋多多綠」霸凌，動手的18歲黃男恐面臨嚴重後果。（圖／翻攝爆料公社）

記者羅志華／台北報導

一段高雄女學生被多名男女包圍，慘遭潑飲料、甩巴掌的56秒霸凌影片，於3日在網上瘋傳，警方調查後，已將9人帶回訊問，岳珍律師分析，眾人霸凌行為，已涉犯傷害、公然侮辱等罪，但所涉刑責不重、加害人若屬歲14以上、未滿18歲，經少年法院審理，實務上可能連感化教育都不用，至於動手的18歲黃姓男子，除須完整承擔刑法責任外，罪刑還可能加重2分之1。

帶頭的蕭姓女子，因認為被害女學生偷衣服結怨，雙方於1月間在撞球館遇上後，又約在鳳山婦幼館談判，不料女學生赴約後，卻慘遭多人包圍，影片中更可見16歲少女左右連甩8次耳光，旁人更時不時將飲料澆在她頭上。

岳珍律師分析，眾人霸凌行為，已涉犯傷害、剝奪他人行動自由、強制、恐嚇、公然侮辱等罪，其中傷害、強制罪可處3年以下徒刑，剝奪行動自由可處5年以下徒刑，，恐嚇可處2年以下徒刑，侮辱可處1年以下徒刑。

雖涉犯多項罪刑，但刑責皆屬輕罪，若加害人屬14歲以上、未滿18歲，由少年法院審理後，往往會以保護管束、生活輔導等方式處置，由家長帶回後，定期向法院觀護人報到、上課；而受害人家屬，也可依《民法》，向未成年加害人的法定代理人求償。

影片中，18歲的黃姓男子甩了一巴掌，稱是為女友出氣，但他除已達刑法18歲成年標準外，若與18歲以下少年共同犯罪，涉犯刑責還得加重2分之1，而帶頭的蕭姓女子，雖從影片中沒看她動手，但若與現場人士有犯意聯絡，無論是以言語，或哪怕只有一個眼神，只要唆使他人動手，即涉犯教唆罪，須承擔與動手者一樣的刑責。

另外，依照兒童及少年福利法，若對他人身心虐待，除可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰外，視情況還可能公告姓名。

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