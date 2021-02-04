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首屆「台中女麗購」創商機　發票登錄金額破10億

▲▼ 台中女麗購。

圖、文／台中經發局提供

台中市政府舉辦首屆「台中女麗購」，活動進入最後倒數，截至1月30日止，各式發票登錄金額突破10億元；APP下載次數成長3.3萬人次，在Google Play 應用程式平台熱門排行免費項目裡，高居活動類第二名，創下好成績。

經發局表示，2020台中購物節創下六都振興經濟網路討論聲量第一，交出消費登錄累積金額90億元的漂亮成績，市府再延續「台中購物節」APP 使用習慣，特別規劃推出首屆「台中女麗購」活動，媒合電子商務平台推出專區，線上同步加碼衝買氣，發票登錄近133萬張，APP下載次數更超過37萬人次。

首屆台中女麗購活動舉辦時間自去年12月9日至今年2月6日，以女性經濟為發想，結合美容美體、旅宿餐飲、運動休閒、百貨零售等產業，活動獎項都是女性朋友喜愛的產品。為了方便民眾登錄發票，沿用「台中購物節APP」，不分男女老幼、不分產業，只要活動期間在台中消費，每累積500元，人人都有機會「天天抽美妝保養品、週週抽10萬元禮金、雙週抽8萬元按摩椅、月月抽鑽戒、時尚轎車、壓軸抽黃金50兩」。

經發局表示，台中女麗購活動進入最後一週，在農曆過年前採買年節用品之際，發票也別忘了登錄台中購物節APP，買越多中獎機會就越多，詳情請上經發局官網 。

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