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蘿蔔糕咬不斷！剩一口「噁見人體蛋白質」　業者1句補償…她嚇拒絕

▲▼港式點心外帶，吃到超大塊指甲，他崩潰：一直咬不斷（圖／翻攝爆怨公社）

▲目測指甲有1公分長！（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

「圖片超噁，小心點閱！」一名人妻哀號，日前外帶一份蘿蔔糕，回家後與老公分著吃，沒想到老公最後一口吃到「人體蛋白質」，起初還以為是臘肉太有嚼勁，吐出來一看，居然是「兩片超完整的指甲！」儘管店家願意免費再補一份，但原PO夫妻倆已萌生陰影，「謝謝，我們真的不敢吃！」

新竹一名女網友在臉書《爆怨2公社》表示，某天下班返家，懶得自己下廚房料理，靈機一動到附近的新開餐館，外帶一份銷魂蘿蔔糕（共有三片），接著裝入盤中，準備與老公一起細細品嚐。

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怎料，老公吃到最後一口，臉上表情越來越母湯，「臉色很屎」，同時也好奇向原PO詢問「臘肉也太有韌性了吧，一直咬不斷...」最後吐出來查看，真相超崩潰，「原來他一直嚼的不是肉， 是兩片超完整的指甲！」

原PO氣急敗壞打給餐館投訴，業者坦承疏失，也給予補償「再賠一份蘿蔔糕！」聞言，原PO直接婉拒賠償，「謝謝，我們真的不敢吃...」

▲▼港式點心外帶，吃到超大塊指甲，他崩潰：一直咬不斷（圖／翻攝爆怨公社）

▲老公一直咬不斷！（圖／翻攝爆怨公社）

噁心照片曝光後，讓一票網友看了狂作嘔，「新竹人好奇是哪家店啊」、「這是人的指甲欸...你確定是豬肉嗎」、「下一次就吃到手指」、「誰要你的蘿蔔糕啊！ 超噁心」、「這太噁了，我會去檢舉」、「這是手都攪進去嗎？還是他在機器旁邊剪指甲」、「豁然想到，人肉叉燒包」。

▼網友驚呼不單純！（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼港式點心外帶，吃到超大塊指甲，他崩潰：一直咬不斷（圖／翻攝爆怨公社）

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