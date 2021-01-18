「阿姨為什麼吃便便」真面目曝光！釣出大票同好讚爆：內行的

▲原PO吃的東西被小朋友笑說是便便。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「隔壁小朋友跑來問我『阿姨妳為什麼要吃便便？』。」一位女網友在臉書《爆怨公社》貼出一張照片，只見她手中握著一個金黃色的條狀物，上面還有滿滿的綠色斑點，沒想到被小朋友誤會是「便便」，讓原PO超氣「這樣才好吃！會這樣的出來！」公布解答之後，就有網友也直呼「內行的吃法！」

這位女網友貼出照片，說小朋友看到她手上拿著的東西，問了一句「阿姨妳為什麼要吃便便？」讓她驚呆「馬的！什麼便便！沙其馬捏緊才好吃，會捏的出來！」原來原PO把沙其馬整個壓扁，捏成一個長條型，外加上面灑了很多海苔粉，看上去就是金黃色條狀物，還有一大片綠色點點。

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▲原PO吃沙其馬的時候，習慣壓扁再吃。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，意外吸引不少同好，「我也是這樣吃的，而且我比較愛吃黑糖味」、「真的，紮實的比較好吃」、「捏緊捏小再吃」、「這才是吃沙威瑪厲害的地方」、「捏過才不會邊吃邊掉」、「有捏過，但是『黑糖的』我堅持不捏！（因為色澤形狀⋯⋯⋯太像了）」、「捏越實口感越好」、「舉雙手，沒捏的我不吃。」

也有人忍不住笑噴，「你CARE的是開頭的第一句吧 XD」、「原來是沙其馬啊！我還以為是海苔口味的便便」、「原來不是氣被叫阿姨啊！吃貨認證」、「以前曾經大過這種的，超級痛。」還有網友表示，「我是覺得都不錯吃（沙其馬本來就很讚），捏過比較紮實，吃起來比較爽；疏鬆則是想要慢慢吃配茶的時候」、「沙其馬就是要吃它的空氣感呀！」