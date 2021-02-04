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「北大神童」被指GameStop風暴關鍵角色！　34歲執掌華爾街大行

▲▼北大「神童」趙鵬被指GameStop關鍵角色。（圖／翻攝自萬維讀者網）

▲北大「神童」趙鵬被指GameStop關鍵角色。（圖／翻攝自萬維讀者網）

記者鄭思楠／綜合報導

美國華爾街對沖金融巨鱷與散戶就美股GameStop上演大戰，為近日不少人所津津樂道。其中，華人趙鵬是事件中的重要角色，他是GameStop最大空倉者梅爾文資本（Melvin Capital）背後大股東Citadel Securities的CEO，該公司同時是最多散戶使用的免費證券商Robinhood的最大金主。

據《萬維讀者網》報導，趙鵬自小被視為「神童」，年僅34歲便執掌華爾街大行，前年曾獲選為《財富》雜誌「40位 40歲以下精英」的「商界最具影響力青年」年度名單。

1983年生於北京的趙鵬，10歲時便獲選進入北京第八中學超常兒童教育實驗班，該班素有「神童班」之稱，結果趙鵬僅用4年時間便完成小五至高中全部課程。

自北京大學數學系畢業後，趙鵬就讀於美國加州大學柏克萊分校統計學博士，主要研究在線預測、預測損失函數、自然統計、財務數據分析和財務預測等，期間學術成績斐然，贏得多份學術獎項、獎學金，並曾發表多篇被廣泛引用的論文，其中一篇被引用超過1100次。

趙鵬曾在雷曼兄弟做過暑期實習生，主要負責定量研究，2006年博士畢業後，他便進入Citadel Securities擔任量化分析師，並在出色的工作成績及人緣下快速上位，先在2010年出任合夥人，2年後升任全球造市商業務董事總經理，2017年更接替作為微軟前COO的Kevin Turner出任CEO，當時年僅34歲。

據美媒披露，趙鵬已取得美國居留權，但平時生活低調，公開資料不多。去年5月，美國新冠肺炎疫情嚴重，當時他和妻子曾向社區捐贈100萬個口罩。

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