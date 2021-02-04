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媽病逝1年！爸忽拋喜訊「要和小姨子結婚了」　他怒炸：沒倫理道德

▲▼示意圖,結婚,夫妻,情侶,登記,未婚妻,未婚夫,單身,儀式,法律,提告,關係,交往（示意圖／123RF）

▲原PO難以接受「阿姨變小媽」。（示意圖／123RF）

記者曾筠淇／綜合報導

「這根本沒倫理道德啊！」一名網友在臉書上痛批，他的媽媽才過世一年而已，爸爸竟就和「我媽的親妹妹在一起」，雙方甚至有意結婚，簡直亂七八糟，就像八點檔的劇情一樣誇張。貼文曝光後，立刻引發熱議，網友回應相當兩極，「搞不好之前就有一腿了」、「真心覺得你爸爸有人可以照顧，你要高興才對」。

這名網友在臉書粉專「靠北星座」上發文表示，他媽媽病逝1年而已，結果天蠍座的爸爸竟告訴他們3個小孩，自己已經和媽媽的親妹妹在一起了，「而且打算結婚」。這席話聽在原PO耳裡很不舒服，直呼「這兩個人到底有什麼問題?」

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原PO表示，他的阿姨（媽媽的親妹妹）離婚後，前夫便生病去世，所以必須自己帶著2個小孩，現在「阿姨變小媽？我表弟、表妹本來叫我爸姨丈，現在變爸？」這樣的發展讓他覺得非常誇張，從未想過八點檔的劇情竟會在他家上演。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／靠北星座）

▲原PO的爸爸竟和阿姨交往。（圖／翻攝自Facebook／靠北星座）

原PO懷疑，他的阿姨根本是看上媽媽的遺產，加上知道爸爸很疼老婆，所以才心生嫉妒，「正常人的妹妹，怎麼會嫁給自己的姊夫？」他直指阿姨別有居心，除了沒倫理道德，還想享受成果、分財產。

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「肥水不落外人田」、「早就暗通款曲（偷來暗去）了吧」、「在你阿姨身上找尋你母親的影子吧」、「犀利人妻真實版」、「正常人也不會去娶過世老婆的妹妹」、「這狗血的劇情我身邊也有」、「這真的很誇張」。

不過，也有網友認為感情這種事情本來就很難說，「沒問題，你是自由的，當然你爸爸也是」、「老爸找伴又不是拋棄家庭」、「緣分的事有時真的很難說」、「如果兩個都彼此喜歡也是單身，兩個人能互相照顧對方，我不覺得這有什麼不好」、「兩個都單身，想結合成一家人這有什麼問題」。

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