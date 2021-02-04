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妹妹慘離婚「沒錢付月子中心」　女友哭求他金援！親媽挺：賣台G電

▲▼ 台積電,TSMC,台灣積體電路公司,半導體 。（圖／記者施怡妏攝）

▲原PO低點買進2330，如今大漲，猶豫是否賣出幫助女友妹妹！（示意圖／記者施怡妏攝）

網搜小組／劉維榛報導

日前一名女網友撒嬌，要男友過年包「1張台G電」當作紅包給家人，刷新網友三觀！最近有男網友則哀號，女友妹妹準備3月生產，怎料老公是大渣男，氣得妹妹要求離婚。無奈月子中心已下訂，妹妹經濟也有困難，女友便呼求原PO金援，而原PO媽媽得知後，也大方要求兒子賣台積電股票，「以後是你的小姨子...」

一名男網友在臉書《靠北女友my girl》表示，女友妹妹在去年懷孕，預產期在今年3 月，晴天霹靂的是，她老公偷吃公司秘書，妹妹差點氣到昏倒，堅持離婚並獨自撫養小孩。

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彷彿八點檔劇情般，女友妹已訂好月子中心，男方原本承諾會負擔費用，結果簽完字，便開始翻臉不認人，氣得娘家所有人急跳腳。而女友也心疼妹妹辛苦懷孕，還要為錢煩惱，希望原PO能伸出援手，讓妹妹一解燃眉之急。

聞言，原PO陷入掙扎，返家向媽媽詢問意見，結果得到出乎意料的答案，「沒關係，就先幫忙，以後是你的小姨子，把手上台積電賣掉變現幫忙...」原PO一聽秒錯愕，並解釋「我手上這張是去年低點買入的，現在看到新聞說會漲，我好糾結啊！」

▲孕婦,懷孕（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女友妹沒錢付月子中心，希望原PO幫忙一下！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

文章曝光後，多數網友急勸，「幫忙是好事，但賣掉你會後悔」、「沒錢，月子就在家坐呀，而且又不是女友要生，難不成，要她妹回報你？」「都說要自己養了，怎還要你幫忙出月子中心的錢啊」、「女友的妹妹都會離婚了，還沒結婚的你確定要幫」、「我覺得幫一半就好，現代人多得是不懂得感激的人，你先出了月中心的錢，後面還會有一筆、一筆、再一筆代墊的，你信不信，留一半錢等下來再補，零股也好」、「養一個小孩到大，需要10張台G電，你有沒有？」「不賣，女友說你小氣，賣了，女友覺得你媽寶」。

不過也有網友質疑是幻想文，「重點整理：手上有台積電去年低點買到」、「所以只剩我沒有台積電股票嗎」、「重點是小姨子還是股票」、「台積電股票都可以收集一系列劇本了」、「這騙股票的套路」。

▼網友咋舌！（圖／翻攝靠北女友my girl）

▲▼女友妹懷孕，老公卻外遇離婚，準岳母要求他賣台G店股票（圖／翻攝靠北女友my girl）

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