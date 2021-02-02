12星座男戀愛需求曝！2種人「75%肉體激情」　牡羊認了：這很重要

▲妳的另一半在感情中追求浪漫還是肉體激情呢？（示意圖／取自免費圖庫pexels）

文／亞提米斯

有些男人覺得精神層面上滿滿的愛很重要，浪漫的甜言蜜語、愛的言語表達和貼心照顧是比肉體的激情還要來得更重要許多的，也有些男人覺得肉體上的激情與親密才代表著一切，精神層面的愛也不是不重要，卻似乎不夠實際，當然精神與肉體是不可分的，只是十二星座男人在談戀愛時，需要多少精神戀愛和多少肉體激情呢？跟著亞提米斯一起來看看吧！

請參考太陽、金星星座

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★牡羊男：他需要25%浪漫＋75%激情

牡羊男本身是很標準的「大小孩」，也就是其實當女朋友的要經常陪著他們到處玩，牡羊男才比較不會覺得無聊，他們很需要人陪但嘴上通常都不講，甚至於當女朋友黏緊緊的時候還會露出嫌惡的表情，標準的「口嫌體正直」。

玩得開心很重要，浪漫對於牡羊男來說也要很有趣才行，否則牡羊男有時候對於「浪漫」的感知度其實是頗低的，也因此肉體上的激情對於牡羊男來說非常的重要，而且一定要玩得很開心很激烈，偶爾有新的遊戲方式也會讓牡羊男更愛妳。

★金牛男：他需要60%浪漫＋40%激情

金牛男需要的是陪伴和穩定的感覺，很多金牛男其實比較喜歡收到實質的小禮物示愛，浪漫的禮物或表現會讓金牛男的內心有甜蜜的感覺，雖然他們表現可能還是沉默木納，可是很多女生會發現雖然還是沉默，可是金牛男的眼神和態度會柔和很多。

激情雖然需要，但金牛男更喜歡的是長時間的肉體接觸，有時候不見得非得要如何天雷勾動地火上演情色劇碼，金牛男反倒是會很喜歡女生隨時的依靠在他們身上的感覺，金牛男手裡抱得到就好，隨時抱得到是很重要的事。

★雙子男：他需要50%浪漫＋50%激情

雙子男的多變性讓他們很難以捉摸，不過如果用比較簡單的角度來看，雙子男應該算是還滿貪心的類型，因為不管是精神上的浪漫或是肉體上的激情他們都希望能夠擁有很多很多，而且是他們想要的時候就要有什麼。

難搞定的是妳不曉得雙子男現在要的是精神上的依靠還是肉體上的激情，給錯了他們會很冷淡，有時候跟雙子男在談戀愛就像是玩俄羅斯輪盤一樣賭運氣，賭中了他開心妳也開心，賭不中妳也不要因此覺得很悶，因為可能下一秒他的需求又改變了。

★巨蟹男：他需要75%浪漫＋25%激情

巨蟹男其實是沒有太多安全感的星座男，心情容易起起落落又會亂想。常常需要很多愛情的保證和愛情方面的安慰與照顧，他們不盡然會喜歡另一半太過豔情，因為巨蟹男會擔心：「如果我無法滿足她，她會不會去找別的男人？」

倒不盡然是一定喜歡看起來十足「家庭主婦型」的女生，而是巨蟹男對於很會耍浪漫的小甜心型女生很沒輒，在巨蟹男面前要把握「裝傻」的原則，表現出「傻傻的很愛你」，這樣巨蟹男會安心很多，他們實在是很怕心愛的人會跑掉。

▲獅子男非常難伺候，無法接受自己被冷落。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

★獅子男：他需要45%浪漫＋55%激情

獅子男其實是屬於很難伺候的男人類型，他們會覺得自己是要被呵護和高高捧著服侍的，心情好來「臨幸」妳一下，當然，獅子男對女友是非常關愛和照顧的，只是他們完全不能接受被冷落的狀態，等於是女友時時要照顧到他們的想法。

要看穿獅子男其實也不怎麼困難，反正他們的臉通常都能夠很明確的表現出他們現在的心情，如果想要激情肉體，獅子男也會很直接，不管是撒嬌還是擺臭臉，雖然要求總是還滿多的，不過聰明的女人都很清楚哪時該給精神浪漫的愛、哪時又該給他們享受激情。

★處女男：他需要50%浪漫＋50%激情

處女男是容易精神緊張、非常需要經常性安撫的一個星座，愛情當中的不確定感會讓他們的神經線繃緊而產生極多碎碎唸的狀況，在精神方面的浪漫是能夠舒緩處女男的壓力，這樣也比較能夠避免經常聽到處女男碎唸雜事的情況。

反正他們嘴巴唸的都不是他們最重視的事，處女男只是習慣性指桑罵槐，目的是要表達他們的不愉快和妳不夠關心。激情的層面對於處女男來說是十分重要的，他們雖然比較害羞，但是肉體激情這件事對處女男來說是「跟吃飯喝水一樣平常但重要」的事情。

★天秤男：他需要70%浪漫＋30%激情

天秤男是很喜歡浪漫愛情的類型，他們在感情方面一般來說都是走比較精神式的戀愛較多，因為如果是認真談戀愛的話，對方是不是「真心真意」，這一點天秤男很重視，因為看清楚對方用了多少真心，天秤男也會相對用多少心意下去。

如果對方是玩玩，那天秤男也不介意玩玩，激情對於天秤男來說雖然不算太過重視，可是天秤男也是屬於「很敢玩」的類型，他們雖然平常斯文有禮，但在肉體愛慾上的表現可是相當熱情猛烈，表現良好但不是非做不可的類型，心意比較重要！

★天蠍男：他需要25%浪漫＋75%激情

對很多天蠍男來說，肉體方面的激情程度其實就代表著對方到底有多投入這段感情。很多天蠍男的確是很著迷於性方面的事，不過他們其實是在這個過程當中去感受對方的投入，如果在激情方面的配合度很差，很多天蠍男會很主觀覺得對方不夠愛。

愛情不能是嘴上說說而已，精神式的戀愛對於天蠍男來說太過虛幻了一些，他們越愛這個對象就會越想要跟這個對象發展深入激情的兩性關係，因為願意把身體完全交給對方，就代表願意把自己的一切就投入，那麼這也代表對方是很愛很愛他的。

▲天蠍男認為，在激情中越配合代表越愛對方。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

★射手男：他需要45%浪漫＋55%激情

射手男本身雖然還滿會下半身思考的，不過那往往是一時的衝動，在戀愛的層面上射手男其實很重視能不能跟對方有良好的溝通，還有對方的想法跟自己是否接近，靈魂伴侶其實是射手男一直在追尋的目標，只是下半身還滿常亂跑的就是了。

激情對於射手男來說有時候就是一種可有可無的事物，雖然他們也很喜歡炒飯這件事，不過射手男略有性愛分離的傾向，當然如果性與愛是合一的那是最好的，但是射手男很清楚建立在性上面的愛情不會長久，他們心裡要的是能和自己心靈契合的好對象。

★摩羯男：他需要30%浪漫＋70%激情

摩羯男本身就不怎麼善於表達、甚至於還很常發生口是心非的狀況，加上又還滿愛面子的，其實他們自己大多也明白自己不太會講什麼浪漫的話，太精神式的愛情他們真的不太會談，就算會講情話聽起來也頗為生硬。

很多摩羯男其實非常的好色，他們只是不願意因此去破壞了自己的良好形象，一部份的原因當然也是用最原始的方式去展現自己的愛是最踏實也最清楚的，所以不少摩羯男在愛情裡重視的是炒飯這件事，精神上的浪漫實在是太有難度，用行為表現愛比較快。

★水瓶男：他需要？？%浪漫＋？？%激情

水瓶男其實非常的混亂，他們是無法預測的類型，有時候覺得精神浪漫很重要，很長時間都沒有太多激情的行為，近乎全然的柏拉圖式精神戀愛，他們可以相當的理想化，卻也可能換了個對象之後就變得全然沉迷在肉慾當中。

跟水瓶男交往就得要見招拆招，他們的思考邏輯和理由都很特別，也不怎麼容易推斷，整體來說如果跟水瓶男交往，那麼女生只要隨自己想要的給予浪漫或是情慾的勾引，就看水瓶男怎麼回應即可，不用太順他們的意，反正太順水瓶男的心他們也會很有意見。

★雙魚男：他需要50%浪漫＋50%激情

雙魚男最在意的就是靈肉合一的愛情模式，精神的浪漫是很重要的、但肉體的浪漫也很重要，最好是能將這兩者合而為一並重，基本上就是雙魚男覺得最美好的一個狀態，所以雙魚男無論床上床下都是浪漫又甜蜜。

往往跟雙魚男談戀愛，其實也還滿忙的，他們是很需要被愛的類型，所以往往女方也必需要付出大量的時間在跟雙魚男耍浪漫和必要的激情，不管是在精神或肉體方面不夠投入的話，其實雙魚男很敏感、很容易發覺，也會主觀覺得這個女生不夠愛他。

本文經授權轉自：月光下的占星塔羅