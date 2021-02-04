好市多玩具總動員「拼圖少一塊」牽起2陌生人　互加LINE要約吃飯

記者陳俊宏／綜合報導

超展開緣分！一名羅小姐抱怨，幫女兒到好市多（COSTCO）購買玩具總動員拼圖，卻發現少了一塊。意外的是，抱怨文竟釣出有緣人，一名黃小姐表示自己正好多出一片，可以郵寄給她。黃小姐說，覺得和對方很有緣，有互相加LINE，等疫情過後會約吃飯。

▼一片拼圖牽起兩家人。（圖／東森新聞）

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羅小姐2日在「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團表示，自己買到有瑕疵的卡通拼圖，右上角的重複了，而左上角則缺少一塊，「請問大家如果遇到這種情況，是要默默算了，還是拿去退......」

結果PO文竟釣出有緣人，黃小姐直呼，「原來是妳！跑到我家來了，我那時候就在想，該不會剛好有人少吧，居然...如果真的很喜歡，我可以郵寄給妳。」

▲▼羅小姐買拼圖給女兒，意外發現少了一片。（圖／東森新聞）

黃小姐接受《東森新聞》訪問表示，老公原本要丟掉拼圖，因為多一片一模一樣，但她堅持要留下來，才有今天可以寄過去的緣分，「就很神奇，如果今天沒有滑手機，沒有看的話，可能就錯過了。」她事後將拼圖寄給對方。

這超展開的拼圖奇緣在網路上吸引上萬人按讚朝聖，「天啊，這拼圖是用來交朋友的吧」、「在一起在一起」。不過，她們都已經當媽媽了。黃小姐說，有網友叫他們兩個小孩要成為親家，覺得和對方很有緣分，有互相加LINE聊一下天，在疫情過後會約吃飯。

不過，大家別忘了，還有一片拼圖的主人沒找到呢，就是羅小姐多出的那一片。她在鏡頭前喊話，「拼圖的主人希望你趕快出現，以後有機會可以做朋友。」

▼小妹妹完成拼圖很開心。（圖／東森新聞）

▼羅小姐。（圖／東森新聞）

▼黃小姐。（圖／東森新聞）

