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陌生妹喜歡一見就喇！他超委屈全程高舉雙手...網友超羨慕：衝我來

▲等電梯被陌生女子強吻，他超委屈曝經過。（圖／翻攝微博，下同）

▲等電梯被陌生女子強吻，他超委屈曝經過。（圖／翻攝微博，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

浙江杭州一名男子日前在等電梯時，突然被一名年輕正妹拉下口罩強吻，甚至連電梯來了都不願放手，嚇得他全程高舉雙手證明清白，最後是女子友人將兩人分開，才結束這場「豔遇」。貼文一出，羨煞不少網友，驚呼到底要多帥才有這種待遇。

綜合陸媒報導，事發於30日深夜10點多，男子戴著口罩在等電梯，一名頭戴白色帽子的妹子突然向他走過去，並摘下他的口罩仔細一看，下秒竟強行環抱他，還把他壓到監視器死角猛親，突如其來的舉動嚇得他高舉雙手，好證明自己的清白。

▲等電梯被陌生女子強吻，他超委屈曝經過。（圖／翻攝微博，下同）

電梯抵達時，欲罷不能的妹子還一度想把男子拉進去熱吻，友人見狀後把兩人分開，進去關上電梯門，才結束這場豔遇。男子事後爆料，女子當下靠近他後，就說我是她喜歡的類型，拉下口罩後就親了上來，還說對方抱得非常用力，把他雙腳都抱離地面，「被她抱騰空了」。

▲等電梯被陌生女子強吻，他超委屈曝經過。（圖／翻攝微博，下同）

影片一曝光，羨煞一票網友，留言直呼「還有這等好事」、「衝我來，別欺負別人」、「為什麼這種好事我遇不到」；另外也有人酸說「性別一換，微博癱瘓」、「性別一反…」、「有病，要是性別互換，猥褻就直接拘留了吧」、「性別互換，評論過萬」。

▲等電梯被陌生女子強吻，他超委屈曝經過。（圖／翻攝微博，下同）

事後，男子也在微博上發文說，最近幾天一直在找這女孩，如果願意的話，「我希望這個女孩看到這段話以後可以回覆我，我想和她認識一下，因為她的性格深深地吸引了我。」

影片傳送門

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