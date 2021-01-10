　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新竹OL遭強吻不斷擦嘴！男友人「玻璃心碎」暴怒　把她打到臉腫

▲▼KTV包廂、唱歌、歡唱、唱KTV。（示意圖／記者許力方攝）

▲一行人唱歌喝酒，怎料失控變成施暴現場...（示意圖／記者許力方攝）

記者柯沛辰／綜合報導

新竹一名OL先前與幾名朋友一起喝酒唱歌，不料氣氛太嗨，竟遭鍾姓男友人當眾強吻，嚇得她趕緊將人推開，並不停擦嘴。鍾男認為遭嫌棄，當場惱羞成怒，不僅扔酒杯、飆髒話，還出拳、扯髮施暴。高院審理後，近日依強制猥褻、強暴侮辱、傷害等罪判刑，合併應執行10個月徒刑。

判決書指出，女子2019年5月24日凌晨與3名友人喝酒唱歌，但鍾男幾杯黃湯下肚，竟起了非分之想，以用手勾脖姿勢將她拉入懷中。女子察覺不對勁，立刻掙脫，怎料又被拉回去強吻。

女子趕忙大叫「很痛」，將鍾男推開，並伸手抹去嘴巴上的口水，怎料這個舉動讓鍾男一秒玻璃心碎，氣得抓著她的頭髮去撞東西，導致女子臉部腫脹、右小腿、左肩膀受傷。不過，鍾男餘怒未消，繼續當眾飆罵「操Ｏ掰」、「你ＯＯ給別人Ｏ得很大Ｏ」、「臭ＯＯ、假在室」等髒話。

語畢，鍾男拿起酒杯潑了女子一身，再拿酒杯砸向她，隨後開始爆料女子曾與某人發生關係、「ＯＯ很緊」。女子飽受攻擊、遍體麟傷，仍忍著傷痛吐出一句「不要再講了」，但仍遭扯髮施暴。

在場眾人見狀，雖上前拉人，但也遭波及，只能任憑鍾男不停痛毆女子，一路打到氣消。事後，女子帶傷到警局報案，並前往醫院驗傷；鍾男酒醒後一聽到女子報案，還嚇得不斷跟女方求饒。

▲▼新竹地方法院。（圖／記者陳凱力攝）

▲新竹地方法院。（圖／記者陳凱力攝）

新竹地院一審判決，3罪合併應執行10個月徒刑。鍾男不服上訴。

高院二審時表示，被告為了滿足一己之私慾，無視女子拒絕與抵抗，先是強拉女子到懷中，再強吻對方嘴唇，顯不尊重他人之性自主決定權及身體控制權，造成女子心理上難以磨滅的陰影。

高院認為，除了強制猥褻部分，被告又在不特定人皆可出入、得共見共聞之公共場所侮辱女子，貶損對方社會評價，並徒手毆打致傷，且否認犯行，未見確有悔悟之意，惟念其與女子達成和解，近日依強制猥褻、強暴侮辱、傷害等罪分別判處6月、3月、3月徒刑，應執行刑10個月；強制猥褻罪仍可上訴，其餘確定。

ET快訊
外木山驚見「扁尾異形」！　她散步嚇壞：咬到沒藥醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新竹OL遭強吻不斷擦嘴！男友人「玻璃心碎」暴怒　把她打到臉腫

男子拍片上網爽炫槍…警方找上門　赫見嘉義市「小型軍火庫」

花蓮警冷天追匪倒地亡！檳榔賊5小時後落網驚訝…嚇慘狂道歉

父親天黑還沒回家　兒子外出目擊路上一團大火…竟見老爸焦屍崩潰

快訊／新店女子落水無生命跡象　警方碧潭吊橋上發現遺書！

快訊／台南小貨車起火1死！車架燒爛剩一具焦屍　妻小目睹崩潰

還原國道「紐澤西護欄跑法」真相！神駕駛「抽筋」狂衝2km連撞7車

玉山氣象站「零下14度」沒有暖氣　鄭明典：等於在冰櫃中工作

快訊／冷死！碧潭女子在8度氣溫下落水　打撈上岸已無生命跡象

快訊／新店碧潭落水！女子墜潭輕生無生命跡象　消防員冒低溫搜救

阿信演唱會唱一半「IG直播突打開」！　女友視角意外曝…揪石頭送上愛心❤

事隔7日！鴨肉店小老闆鞠躬認錯 「避答問題」記者怒：道歉大聲點

五月天手指愛心化身「聖誕老歐巴」　演唱會延14天！阿信：像沒事被隔離

富王鴨肉小老闆「7度鞠躬」道歉！認了情緒控管不當：對不起

林依晨四個月沒見老公「再久也沒有丞琳久」　聊懷孕嘆：你說呢？聽到超陰偏方驚喊歐買尬！

小煜正式當爸！老婆「熬24hrs」生了　自豪兒子「挺鼻」：怕以後太帥

台灣東北9日19：35　發生規模5.7地震最大震度4級

印尼波音737失聯...機上載有50人 印尼政府證實了！

富王鴨肉「拖7天才出面道歉」　律師曝不是為救聲譽：他沒管道

小老闆出面道歉「我真的做錯了」　原諒嗎？女外送員：提告到底！

新竹OL遭強吻不斷擦嘴！男友人「玻璃心碎」暴怒　把她打到臉腫

男子拍片上網爽炫槍…警方找上門　赫見嘉義市「小型軍火庫」

花蓮警冷天追匪倒地亡！檳榔賊5小時後落網驚訝…嚇慘狂道歉

父親天黑還沒回家　兒子外出目擊路上一團大火…竟見老爸焦屍崩潰

快訊／新店女子落水無生命跡象　警方碧潭吊橋上發現遺書！

快訊／台南小貨車起火1死！車架燒爛剩一具焦屍　妻小目睹崩潰

還原國道「紐澤西護欄跑法」真相！神駕駛「抽筋」狂衝2km連撞7車

玉山氣象站「零下14度」沒有暖氣　鄭明典：等於在冰櫃中工作

快訊／冷死！碧潭女子在8度氣溫下落水　打撈上岸已無生命跡象

快訊／新店碧潭落水！女子墜潭輕生無生命跡象　消防員冒低溫搜救

綠燈滑手機被叭！外送員怒挑釁「蛇行又急剎」　網：毛長齊就兇了

新竹OL遭強吻不斷擦嘴！男友人「玻璃心碎」暴怒　把她打到臉腫

「濕冷凍骨」爆炸冷！　莫彩曦驚：台灣10度竟比美國零下冷好多

真理大學師生3點聲明打臉校長　揭張良澤「名譽館長」背後真相

扶輪社聯合慈善音樂會「紅包場」募款　樂團＋歌手全企業家

玉山氣象站沒暖氣「冰櫃裡工作」！林佳龍霸氣加碼：送一箱暖暖包

嘉義市砸2160萬整修港坪運動公園　升級「風雨球場+室內地板」

台南搖滾嘻哈夜絢爛落幕　市府30分鐘內即刻完成場地清潔

嘉義市加強肉品稽查　確保無萊豬流入

立委蔡易餘攜手會計師公會送「送新鮮豬肉」老人食堂　2700人受惠

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

社會熱門新聞

花蓮警追匪倒地猝死！賊落網道歉

兒子看到路上一團大火驚竟是老爸的車！

5寶爸遇佛心房東月租砍半　台中行善團下通牒

「紐澤西護欄跑法」真相！駕駛「抽筋」狂衝2km連撞7車

富王鴨肉小老闆7度鞠躬道歉了！

快訊／碧潭女子在8度氣溫下落水　撈上岸已無生命跡象

獨子念軍校喊：都國家養我！拒付雙親扶養費

玉山氣象站-14度　鄭明典：等於在冰櫃工作

即／火鍋店換瓦斯起火　2女遭毀容式燒傷

富王鴨肉真心話：台灣人愛出征像小粉紅

聯電8吋晶圓廠大跳電！發電機爆巨響冒煙

新店碧潭女子落水 警方現場找到遺書

16歲屁孩爽載國中女友　夜遊撞警遭開12槍

人妻喝咖啡變「行屍」　下體驗出主管口水

更多熱門

相關新聞

OL早到晚退1小時！主管1句扯出暗黑文化

OL早到晚退1小時！主管1句扯出暗黑文化

一名女網友在紡織業上班，由於工作量龐大，她幾乎都得早到、晚退各半小時；沒想到，明明事情都做完了，也超過下班時間，主管竟暗示她「應該繼續留下來加班」，此舉令她十分不解，而這種扭曲的職場文化也引起廣大共鳴。

舉報主管性騷　女員工拍照蒐證遭記過

舉報主管性騷　女員工拍照蒐證遭記過

「輕軌變捷運」不成熟！基隆推案高潮過　年推案量腰斬

「輕軌變捷運」不成熟！基隆推案高潮過　年推案量腰斬

送餐地址不詳遭拒收！Uber Eats撂熊貓K保全

送餐地址不詳遭拒收！Uber Eats撂熊貓K保全

4男女相約歡唱　散場1男抓狂爆衝突

4男女相約歡唱　散場1男抓狂爆衝突

關鍵字：

唱歌新竹OL玻璃心強吻

讀者迴響

熱門新聞

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

五月天唱一半台上「突集體道歉」阿信崩潰

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

外木山驚見扁尾異形！女子散步嚇壞

「腳冰到睡不著」暖暖包也沒用　鄉民推1物：不貴

大S婆婆張蘭被判入獄一年…上訴遭駁回

邱淑貞女兒Cos《灌籃高手》晴子　網讚爆

41歲男上班倒地亡！桃3天9人猝逝

阿信唱一半「IG直播突打開」　女友視角被網友看光

邰智源花9個月考試！為開一日公車「真的拿到職業駕照」

五月天嘉賓超驚喜　阿信認：年輕的比較認識

小情侶偷挪電暖器　餐廳護客遭2星負評

女星走紅毯肩帶斷了　嚇壞急遮胸險走光

正妹直播主上節目「V臉變成U」網傻眼：差好多

阿公怕孫女冷到！急幫請假罵「怎麼當媽」

更多

最夯影音

更多
阿信演唱會唱一半「IG直播突打開」！　女友視角意外曝…揪石頭送上愛心❤

阿信演唱會唱一半「IG直播突打開」！　女友視角意外曝…揪石頭送上愛心❤
事隔7日！鴨肉店小老闆鞠躬認錯 「避答問題」記者怒：道歉大聲點

事隔7日！鴨肉店小老闆鞠躬認錯 「避答問題」記者怒：道歉大聲點

五月天手指愛心化身「聖誕老歐巴」　演唱會延14天！阿信：像沒事被隔離

五月天手指愛心化身「聖誕老歐巴」　演唱會延14天！阿信：像沒事被隔離

富王鴨肉小老闆「7度鞠躬」道歉！認了情緒控管不當：對不起

富王鴨肉小老闆「7度鞠躬」道歉！認了情緒控管不當：對不起

林依晨四個月沒見老公「再久也沒有丞琳久」　聊懷孕嘆：你說呢？聽到超陰偏方驚喊歐買尬！

林依晨四個月沒見老公「再久也沒有丞琳久」　聊懷孕嘆：你說呢？聽到超陰偏方驚喊歐買尬！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面