新竹OL遭強吻不斷擦嘴！男友人「玻璃心碎」暴怒　把她打到臉腫

▲一行人唱歌喝酒，怎料失控變成施暴現場...（示意圖／記者許力方攝）

記者柯沛辰／綜合報導

新竹一名OL先前與幾名朋友一起喝酒唱歌，不料氣氛太嗨，竟遭鍾姓男友人當眾強吻，嚇得她趕緊將人推開，並不停擦嘴。鍾男認為遭嫌棄，當場惱羞成怒，不僅扔酒杯、飆髒話，還出拳、扯髮施暴。高院審理後，近日依強制猥褻、強暴侮辱、傷害等罪判刑，合併應執行10個月徒刑。

判決書指出，女子2019年5月24日凌晨與3名友人喝酒唱歌，但鍾男幾杯黃湯下肚，竟起了非分之想，以用手勾脖姿勢將她拉入懷中。女子察覺不對勁，立刻掙脫，怎料又被拉回去強吻。

女子趕忙大叫「很痛」，將鍾男推開，並伸手抹去嘴巴上的口水，怎料這個舉動讓鍾男一秒玻璃心碎，氣得抓著她的頭髮去撞東西，導致女子臉部腫脹、右小腿、左肩膀受傷。不過，鍾男餘怒未消，繼續當眾飆罵「操Ｏ掰」、「你ＯＯ給別人Ｏ得很大Ｏ」、「臭ＯＯ、假在室」等髒話。

語畢，鍾男拿起酒杯潑了女子一身，再拿酒杯砸向她，隨後開始爆料女子曾與某人發生關係、「ＯＯ很緊」。女子飽受攻擊、遍體麟傷，仍忍著傷痛吐出一句「不要再講了」，但仍遭扯髮施暴。

在場眾人見狀，雖上前拉人，但也遭波及，只能任憑鍾男不停痛毆女子，一路打到氣消。事後，女子帶傷到警局報案，並前往醫院驗傷；鍾男酒醒後一聽到女子報案，還嚇得不斷跟女方求饒。

▲新竹地方法院。（圖／記者陳凱力攝）

新竹地院一審判決，3罪合併應執行10個月徒刑。鍾男不服上訴。

高院二審時表示，被告為了滿足一己之私慾，無視女子拒絕與抵抗，先是強拉女子到懷中，再強吻對方嘴唇，顯不尊重他人之性自主決定權及身體控制權，造成女子心理上難以磨滅的陰影。

高院認為，除了強制猥褻部分，被告又在不特定人皆可出入、得共見共聞之公共場所侮辱女子，貶損對方社會評價，並徒手毆打致傷，且否認犯行，未見確有悔悟之意，惟念其與女子達成和解，近日依強制猥褻、強暴侮辱、傷害等罪分別判處6月、3月、3月徒刑，應執行刑10個月；強制猥褻罪仍可上訴，其餘確定。