為「萊豬阿姨」向吳思瑤致歉　羅智強反問：罵我癡漢不道歉嗎？

▲羅智強。（資料照／記者周宸亘攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨文傳會主委王育敏拍攝「KMT飛行外套」宣傳照，卻遭民進黨網路社群中心主任范綱皓酸「50歲阿姨」，引發年齡歧視爭議，范綱皓隨後刪文並道歉。然而，台北市立委吳思瑤也曾被台北市議員羅智強稱「萊豬阿姨」，也引發年齡歧視的爭議，對此，羅智強表示願意道歉，但也反問吳思瑤先前曾用「癡漢」進行人身攻擊，難道不需要道歉嗎？

羅智強3日透過臉書表示，曾說吳思瑤是萊豬阿姨，會反省改進改叫「萊豬姐姐」，如果吳思瑤介意「阿姨」的稱呼，願意致歉。

不過，羅智強也替曾被吳思瑤稱為「丁爺爺」的丁守中反問，叫丁爺爺又算什麼？吳思瑤和民進黨屢屢用「癡漢」人身攻擊羅智強，這又算什麼？不需要道歉嗎？

羅智強指出，過去有多起罵人「癡漢」被用「妨害名譽」起訴的案例，自己不想浪費司法資源，懶得提告，但也要告訴民進黨，什麼事都搞雙標，不累嗎？

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