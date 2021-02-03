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中國網路人口達9.89億　去年線上購物花費破50兆

▲▼大數據，網路，虛擬。（圖／視覺中國）

▲中國網路人口突破9.8億。（圖／視覺中國）

記者曾俊豪／綜合報導

中國互聯網絡信息中心（CNNIC）發布第47次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》，至2020年12月，中國網民規模達9.89億，較2020年3月增長8540萬，網路普及率達70.4%。其中，2020年，中國網上零售額達人民幣11.76兆元，約新台幣51兆，較2019年增長10.9%。

《澎湃》新聞報導，隨著網路人口的普及，近年來，網路與扶貧行動結合也取得實質性進展，帶動偏遠貧困地區非網民加速轉化。以農村電商為例，電子商務進農村實現對832個貧困縣全覆蓋，支持貧困地區發展「互聯網+」新業態新模式，增強貧困地區的造血功能。

網路也改善偏鄉教育，學校聯網加快、在線教育加速推廣，中小學（含教學點）網路接入率達99.7%。至於訊息服務，遠程醫療實現國家級貧困縣縣級醫院全覆蓋，全國行政村基礎金融服務覆蓋率達99.2%，網路扶貧訊息服務體系基本建立。

▲▼4G網路、網路 。（圖／CFP）

▲官方認可網路扶貧的成效。（圖／CFP）

事實上，自2013年起，中國已連續八年成為全球最大的網路零售市場。報告披露，2020年，我國網上零售額達11.76兆元（單位：人民幣，以下同），較2019年增長10.9%。其中，實物商品網上零售額9.76兆元，佔社會消費品零售總額的24.9%。

報告指出，截至2020年12月，中國網路購物用戶規模達7.82億，較2020年3月增長7215萬，佔網民整體的79.1%。隨著官方提出以國內大循環為主體、國內國際雙循環的發展格局。

在國內消費循環方面，網路零售刺激城鄉消費循環；在國際國內雙循環方面，跨境電商發揮穩外貿作用。

最後，網路直播已成為「線上引流+實體消費」的數位經濟新模式，直播電商成為用戶喜愛的購物方式，66.2%的直播電商用戶購買過直播商品。

 

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