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女童暴衝！駕駛1秒急閃擦過「差點悔恨一生」　神反應畫面曝光

記者崔子柔／綜合報導

孩子因為還不知道危險，常在馬路上隨意跑動，如果不幸被行車擦撞，一旁的父母可能因此後悔莫及。一名駕駛昨（2）日就差點撞上一名暴衝的女童，幸好他在1秒間反應過來，避免一場憾事。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社二館）

▲女童突然衝出馬路。（圖／翻攝自爆料公社二館）

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原PO昨日在爆料公社二社發出行車紀錄器畫面，他昨日下午5時左右行駛在道路間，一名女童突然穿過人行道旁停在路邊的車輛，衝向車流來往的馬路，讓原PO嚇了一跳。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社二館）

▲原PO在臉書發文。（圖／翻攝自爆料公社二館）

所幸原PO反應快，1秒轉向另一側留出空隙，才與女童擦身而過，他向女童家屬喊話，「這位媽媽，妳差點要悔恨一生了，小孩帶到馬路請牽好牽勞」，受到驚嚇後，原PO也在路邊停了一下才繼續行駛。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社二館）

▲駕駛差點撞上女童。（圖／翻攝自爆料公社二館）

文章一出，立刻引起網友熱烈回應，許多人表示遇過類似情形，「我也遇過，我生氣大吼也沒有大人要承認那個小孩是他們的」、「前幾天也有遇到像是孩子的阿嬤放任孫子在路上走，我怕孩子衝出來就停車看大人要不要牽著孩子，那阿嬤還轉過來瞪人」，也有不少人認為原PO駕駛技術很好，「樓主好技術！我中和馮迪索認可妳了！」、「你的駕照不是雞腿換來的」。

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