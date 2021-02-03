美女醫師「婆媳混戰」影片曝光！　前夫家怒揭拜金真面目

▲眼科醫師黃宥嘉因頻繁在談話性節目上分享在前夫家受到糟糕待遇，之後更以「親身經歷」來探討兩性相關新聞與議題，而被大眾所熟知。（圖／翻攝自睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間粉絲團）

圖、文／CTWANT

眼科醫師黃宥嘉與前夫陳文彥相處不睦，離婚後頻上各大節目闊談家務事，營造陳和前婆婆小氣刻薄的惡毒形象，其前夫許姓舅舅如今出面反擊，指拜金揮霍，蜜月時要求丈夫把上億保單受益人登記為自己，小孩出生後越發跋扈，在家安裝竊聽器以蒐集把柄，與其螢幕前的言行可說大相逕庭。

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▲黃宥嘉與前夫認識第24天就宣布喜訊，還將丈夫封為瓊瑤小說中帥氣多金的「費雲凡」。（圖／CTWANT提供）

眼科醫師黃宥嘉自封為「睛世媳婦」，近年頻上《新聞挖挖哇》和《命運好好玩》等各大談話性節目，從命理師沈嶸一路罵到前衛生署長楊志良，包括連勝武出軌事件她都能大放高論，幾乎每天晚上都能看到她在電視上誇誇其談，如何遭前夫家欺負則是她最愛的話題。

黃宥嘉2012年與前夫結婚，育有雙胞胎兒子，並在2017年離婚，此後她多次講述婚變故事，指豪門生活宛如惡夢，曾遭前婆婆罵「破麻、爛子宮」，前夫還拿用過的尿布砸她臉，認為自己因聰明漂亮而被當「生子機器」，精采程度不輸「花系列」狗血劇，其前夫家飽受汙衊，終於決定反擊。

本刊日前與許男聯繫，談起前外甥媳婦，許男語氣沉重、連連嘆息，表示黃宥嘉長年在節目上捏造情節攻擊前夫家，丟尿布和破麻事件皆子虛烏有，連前婆婆關心黃身體，稱要買補品讓她補子宮，都被捏造成「婆婆罵她子宮爛」，不得已才將家務事搬上檯面，希望用真相戳破黃宥嘉的各種謊言。

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「陳家娶到她，就只能用『衰』來形容。」許男回憶，黃宥嘉得知前夫家境優渥後，認識不到7天便去探望重病的陳父，還在床頭前保證自己會嫁給陳男、照顧家庭，在醫生光環加持下，陳家對小倆口戀情樂見其成，適逢陳父離世，黃宥嘉希望在百日內成婚，他們便在認識第24天宣布喜訊。

▲黃宥嘉在2012年時閃嫁入豪門，頻繁在個人網誌放閃，昔日佳偶卻在婚後3年成為怨偶。（圖／CTWANT提供）

當時前夫大手筆撒錢寵妻，帶妻子到歐美旅遊血拚，狂買香奈兒、愛馬仕等名牌精品，2人還帶妻子到加拿到訂婚，遠赴日本挑選設計大師桂由美的婚紗，婚後在黃身上花費至少千萬，原以為是王子與公主的夢幻愛情，真正的惡夢卻從婚後才開始。

許男透露，黃宥嘉進門沒多久，就要求陳文彥將價值上億元的保單改成她的名字，遭拒絕後竟翻臉，結婚不到半年便積極「做人」，2人透過試管嬰兒產下雙胞胎，孩子出生那刻，黃宥嘉個性也開始180度轉變。

▲黃宥嘉在鏡頭前多次講述自己被婆家欺負，她卻被拍下指著婆婆大罵，還朝婆婆丟東西的畫面。（圖／CTWANT提供）

許男說，黃宥嘉生產後以為能母憑子貴，在婆家的舉止越發蠻橫，稍有不如意便打雞罵狗，甚至將丈夫的公事包丟到門外，文件資料因此散落一地，陳姊聽聞聲響出來查看，並拍下凌亂慘況，黃宥嘉事後竟向大姑放話，表示「要玉石俱焚我比妳們厲害，妳們玩不起」。

「我不要再聽妳講一些鬼話，妳這個女人講的話沒有一句可以聽。」根據本刊取得的影片，黃宥嘉因細故而與婆婆爭吵，暗指婆婆是「肖查某」，尖酸言語猶如機關槍般喋喋不休，甚至朝婆婆丟東西，前夫出聲制止，黃宥嘉竟還若無其事的回應「反正也沒丟到她嘛」，與螢幕上受盡委屈的小媳婦形象大相逕庭。

許男提到，孩子出生後，黃宥嘉再也藏不住拜金嘴臉，陳母曾想捐錢給慈善團體，黃宥嘉卻說把善款給她就好，她甚至在家中裝竊聽器想蒐集丈夫與婆婆的把柄，離婚的關鍵也不是她宣稱的婆媳問題或教養摩擦，而是黃宥嘉認為前夫捨不得花錢在她身上，在2015年提出離婚訴訟，並在2017年判准離婚。

對於相關指控，黃宥嘉怒斥「一派胡言、欺人太甚」，表示她手中握有完整錄音錄影檔，但她和前夫仍在訴訟中，將和律師討論後再決定是否公開，更表示她與前夫不同，不會隨意將兩人在婚姻中吵架的影片剪接，然後自製刪減成對她有利的部分，「網路上罔顧我與小孩的隱私下標題抹黑我。」

▲黃宥嘉近年頻上談話性節目，不僅談自己「不幸的婚姻」，連勝武出軌事件她也能評論一二，幾乎每晚都能看到她在電視上誇誇其談。（圖／翻攝自睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間粉絲團）

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