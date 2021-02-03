　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

美女醫師「婆媳混戰」影片曝光！　前夫家怒揭拜金真面目

眼科醫師黃宥嘉因頻繁在談話性節目上分享在前夫家受到糟糕待遇，之後更以「親身經歷」來探討兩性相關新聞與議題，而被大眾所熟知。（圖／翻攝自睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間粉絲團）

▲眼科醫師黃宥嘉因頻繁在談話性節目上分享在前夫家受到糟糕待遇，之後更以「親身經歷」來探討兩性相關新聞與議題，而被大眾所熟知。（圖／翻攝自睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間粉絲團）

圖、文／CTWANT

眼科醫師黃宥嘉與前夫陳文彥相處不睦，離婚後頻上各大節目闊談家務事，營造陳和前婆婆小氣刻薄的惡毒形象，其前夫許姓舅舅如今出面反擊，指拜金揮霍，蜜月時要求丈夫把上億保單受益人登記為自己，小孩出生後越發跋扈，在家安裝竊聽器以蒐集把柄，與其螢幕前的言行可說大相逕庭。

黃宥嘉與前夫認識第24天就宣布喜訊，還將丈夫封為瓊瑤小說中帥氣多金的「費雲凡」。（圖／讀者提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃宥嘉與前夫認識第24天就宣布喜訊，還將丈夫封為瓊瑤小說中帥氣多金的「費雲凡」。（圖／CTWANT提供）

眼科醫師黃宥嘉自封為「睛世媳婦」，近年頻上《新聞挖挖哇》和《命運好好玩》等各大談話性節目，從命理師沈嶸一路罵到前衛生署長楊志良，包括連勝武出軌事件她都能大放高論，幾乎每天晚上都能看到她在電視上誇誇其談，如何遭前夫家欺負則是她最愛的話題。

黃宥嘉2012年與前夫結婚，育有雙胞胎兒子，並在2017年離婚，此後她多次講述婚變故事，指豪門生活宛如惡夢，曾遭前婆婆罵「破麻、爛子宮」，前夫還拿用過的尿布砸她臉，認為自己因聰明漂亮而被當「生子機器」，精采程度不輸「花系列」狗血劇，其前夫家飽受汙衊，終於決定反擊。

本刊日前與許男聯繫，談起前外甥媳婦，許男語氣沉重、連連嘆息，表示黃宥嘉長年在節目上捏造情節攻擊前夫家，丟尿布和破麻事件皆子虛烏有，連前婆婆關心黃身體，稱要買補品讓她補子宮，都被捏造成「婆婆罵她子宮爛」，不得已才將家務事搬上檯面，希望用真相戳破黃宥嘉的各種謊言。

「陳家娶到她，就只能用『衰』來形容。」許男回憶，黃宥嘉得知前夫家境優渥後，認識不到7天便去探望重病的陳父，還在床頭前保證自己會嫁給陳男、照顧家庭，在醫生光環加持下，陳家對小倆口戀情樂見其成，適逢陳父離世，黃宥嘉希望在百日內成婚，他們便在認識第24天宣布喜訊。

 黃宥嘉在2012年時閃嫁入豪門，頻繁在個人網誌放閃，昔日佳偶卻在婚後3年成為怨偶。（圖／讀者提供）

▲黃宥嘉在2012年時閃嫁入豪門，頻繁在個人網誌放閃，昔日佳偶卻在婚後3年成為怨偶。（圖／CTWANT提供）

當時前夫大手筆撒錢寵妻，帶妻子到歐美旅遊血拚，狂買香奈兒、愛馬仕等名牌精品，2人還帶妻子到加拿到訂婚，遠赴日本挑選設計大師桂由美的婚紗，婚後在黃身上花費至少千萬，原以為是王子與公主的夢幻愛情，真正的惡夢卻從婚後才開始。

許男透露，黃宥嘉進門沒多久，就要求陳文彥將價值上億元的保單改成她的名字，遭拒絕後竟翻臉，結婚不到半年便積極「做人」，2人透過試管嬰兒產下雙胞胎，孩子出生那刻，黃宥嘉個性也開始180度轉變。

黃宥嘉在鏡頭前多次講述自己被婆家欺負，她卻被拍下指著婆婆大罵，還朝婆婆丟東西的畫面。（圖／讀者提供）

▲黃宥嘉在鏡頭前多次講述自己被婆家欺負，她卻被拍下指著婆婆大罵，還朝婆婆丟東西的畫面。（圖／CTWANT提供）

許男說，黃宥嘉生產後以為能母憑子貴，在婆家的舉止越發蠻橫，稍有不如意便打雞罵狗，甚至將丈夫的公事包丟到門外，文件資料因此散落一地，陳姊聽聞聲響出來查看，並拍下凌亂慘況，黃宥嘉事後竟向大姑放話，表示「要玉石俱焚我比妳們厲害，妳們玩不起」。

「我不要再聽妳講一些鬼話，妳這個女人講的話沒有一句可以聽。」根據本刊取得的影片，黃宥嘉因細故而與婆婆爭吵，暗指婆婆是「肖查某」，尖酸言語猶如機關槍般喋喋不休，甚至朝婆婆丟東西，前夫出聲制止，黃宥嘉竟還若無其事的回應「反正也沒丟到她嘛」，與螢幕上受盡委屈的小媳婦形象大相逕庭。

許男提到，孩子出生後，黃宥嘉再也藏不住拜金嘴臉，陳母曾想捐錢給慈善團體，黃宥嘉卻說把善款給她就好，她甚至在家中裝竊聽器想蒐集丈夫與婆婆的把柄，離婚的關鍵也不是她宣稱的婆媳問題或教養摩擦，而是黃宥嘉認為前夫捨不得花錢在她身上，在2015年提出離婚訴訟，並在2017年判准離婚。

對於相關指控，黃宥嘉怒斥「一派胡言、欺人太甚」，表示她手中握有完整錄音錄影檔，但她和前夫仍在訴訟中，將和律師討論後再決定是否公開，更表示她與前夫不同，不會隨意將兩人在婚姻中吵架的影片剪接，然後自製刪減成對她有利的部分，「網路上罔顧我與小孩的隱私下標題抹黑我。」

黃宥嘉近年頻上談話性節目，不僅談自己「不幸的婚姻」，連勝武出軌事件她也能評論一二，幾乎每晚都能看到她在電視上誇誇其談。（圖／翻攝自睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間粉絲團）

▲黃宥嘉近年頻上談話性節目，不僅談自己「不幸的婚姻」，連勝武出軌事件她也能評論一二，幾乎每晚都能看到她在電視上誇誇其談。（圖／翻攝自睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間粉絲團）

延伸閱讀
睛視媳婦2／發霉臉盆透露女醫師內心真相　前夫舅怒：陳家娶到她就是衰
男神開嗨趴1／友人窗邊用「水車」爽吸吐　小樂吳思賢揪友回家開嗨趴
才子吻不停1／曬恩愛一整晚　韋禮安不斷電熱喇長髮正妹

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
直擊韋禮安「當街喇舌」長髮正妹！　信義區撫摸環抱一整晚
新北地下豆腐工廠！蒼蠅爬滿成品「流入市場」　業者現身回應了
台南自撞6死！18歲男頸椎全斷　親哥懊悔IG連發2文自認「失
快訊／貝佐斯辭亞馬遜CEO！　網路服務系統執行長傑西接任

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

公審櫃姐引網怒　百貨圈翻盤起底奧客！「翻翻哥」大鬧店家事跡曝

美女醫師「婆媳混戰」影片曝光！　前夫家怒揭拜金真面目

立春到！「強對流鋒面」襲過年時間曝　今晨9.4℃白天飆28度

樂透中一百萬「生活改變在哪？」　小資族：第一桶金最關鍵

立春「六星連珠」災難爆發！22:58交節氣　命理師預警：股市最低點

新北地下豆腐工廠！蒼蠅爬滿成品「流入市場」　業者現身回應了

案913「裝病騙篩檢」要開罰？　藥師點破這不利防疫：很奇怪

學長開會大喊「妳奶頭露出來」！整桌人轉頭看　女大生崩潰痛哭

PO文力挺雞排妹遭酸「蹚渾水」　美女律師1句神回：沒在怕的

審視彼此的歧異　2020台北雙年展「你我不住在同一星球上」

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南自撞車禍6無生命跡象　驚悚畫面曝光

時速100過10cm高低差「彈一下」　死者家屬擬國賠：道路設計不良

台南6死車禍「奪命死因」出爐！　頸椎斷裂...出借車主：不知他無照

台南6死車禍！3對情侶出遊自撞　目擊者還原現場：有聽到呻吟聲

台南6死車禍！駕駛無照撞成廢鐵 律師曝：車主恐需連帶賠償家屬

公審櫃姐引網怒　百貨圈翻盤起底奧客！「翻翻哥」大鬧店家事跡曝

美女醫師「婆媳混戰」影片曝光！　前夫家怒揭拜金真面目

立春到！「強對流鋒面」襲過年時間曝　今晨9.4℃白天飆28度

樂透中一百萬「生活改變在哪？」　小資族：第一桶金最關鍵

立春「六星連珠」災難爆發！22:58交節氣　命理師預警：股市最低點

新北地下豆腐工廠！蒼蠅爬滿成品「流入市場」　業者現身回應了

案913「裝病騙篩檢」要開罰？　藥師點破這不利防疫：很奇怪

學長開會大喊「妳奶頭露出來」！整桌人轉頭看　女大生崩潰痛哭

PO文力挺雞排妹遭酸「蹚渾水」　美女律師1句神回：沒在怕的

審視彼此的歧異　2020台北雙年展「你我不住在同一星球上」

美副防長提名人：與台灣緊密合作　確保自我防衛

公審櫃姐引網怒　百貨圈翻盤起底奧客！「翻翻哥」大鬧店家事跡曝

獨／保母「滾水剝皮」1歲女嬰胸腹燙傷　母崩潰遭譏「被妳女兒打敗」

大同大學爆遷校「新地址曝光」　4萬坪北市蛋黃區未來走向揭密

小樂家中驚見「水車」！9年前賭場黑歷史遭翻　黑人說重話警告

一家四口罕同框！ 5歲女兒抽高「直逼180cm藍正龍腰部」悄現蹤華山

美國務院正式認定：緬甸發生軍事政變　將暫停援助

小樂旁觀友人爽吸抽！　驗尿兩次自清「絕對沒碰毒」

友吞吐他在旁！吳思賢突熄燈「機警探窗外」卻不敵濃煙 經紀人回應了

58公尺高雲梯車跳傘「直墜黃泉」！　運動員悼勇消變人生最後一跳

51歲周傳雄上大陸選秀「結果評審才22歲」　網看傻：瞎胡鬧的水平

生活熱門新聞

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

學長開會大喊「奶頭露出來」　女大生痛哭

美女房客3個月毀套房　房東拍下一條腿

新北地下豆腐工廠…蒼蠅爬滿！業者現身回應了

即／桃醫轉院病人「在別家醫院」亡

立春六星連珠災難爆發！股市現最低點

案913「裝病騙篩檢」將開罰　藥師點破1件事

立春到！強對流鋒面襲過年　今晨9.5℃白天飆28度

案913「超謹慎採檢史」曝光！網淚讚爆

挺雞排妹遭酸「蹚渾水」　美女律師沒在怕

嬤每天買「高鐵便當」　真相曝光網友全笑翻

鳳凰電波關鍵步驟療程品質不打折

部桃轉院病人「肺炎死亡」！指揮中心回應了

部桃轉院病人肺炎亡　家屬不敢在家設靈堂

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹痛哭「點名翁立友」！

空姐酒醉半裸尖叫遭解雇　提告復職敗訴

翁立友公司怒問「現在是想怎樣」　對質雞排妹經紀人對話曝光

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

獨／雙胞胎妹魂斷6死車禍！她淚：下輩子讓妳當姊姊

雞排妹被帥醫師拍屁喊「蠻爽的」　網兩邊戰翻

狠嗆夜店公關：死去哪　吳兆絃經紀人還原過程

熱戀1個月共赴黃泉！友IG悼念：回來好嗎？

南檢完成自撞車禍6人死亡案相驗

姑丈擬提國賠：道路設計不良

丈夫性功能障礙無子！婆婆提議由堂哥代行房播種

台南市台江大道實勘橋梁銜接路面無落差

學長開會大喊「奶頭露出來」　女大生痛哭

男大生撞法拉利慘死！科技總座嗆：撞山壁提國賠嗎？

台中35歲壯男脖子痛3天　醫驚：命剩28%

更多

最夯影音

更多
雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙
雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面