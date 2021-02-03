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華盛頓建議印度軍購「美式戰機」　承諾設置在地化產線

▲▼印度F-21戰機。（圖／翻攝自Lockheed Martin youtube）

▲美國建議印度軍購美式戰機，並承諾在當地設置產線。圖為印度F-21戰機。（圖／翻攝自Lockheed Martin youtube）

記者林彥臣／綜合報導

「印度航空-2021國際航空展」即將開幕，美國代表在記者會上表示，華盛頓建議印度空軍採購美式戰機，可選機型包括F-18、F-15和F-16改進型F-21（印度客製版F-16），甚至可能設置在地化產線，直接在印度生產美式戰機。

「印度航空-2021國際航空展」將於2月3日至5日期間在班加羅爾（Bangalore）舉辦。開幕式上，美國將展示B1-B超音速重型戰略轟炸機，這將是該機首次在印度亮相。

根據《印度時報》（Times of India）報導，美國代表指出，印度是美國重要的戰略夥伴，雙方將繼續合作，加強亞太地區安全，華盛頓知道印度採購俄製S-400防空系統一事，已要求印度方面放棄這筆交易，但美方也可能單獨考慮這一項問題。

▲蘇-30MKI戰鬥機。（圖／取自免費圖庫Wikipedia）

▲印度現役戰機，還是以俄系戰機居多。圖為印度蘇-30MKI戰鬥機。（圖／取自免費圖庫Wikipedia）

俄羅斯國家技術集團（Rostec）官網發佈消息稱，印度三軍超過70%的武器是俄系軍備，印度作戰飛機中俄羅斯裝備佔了80%，其中包括蘇-30MKI、米格-29多功能戰機、米-17軍用運輸直升機等。

自2014年印度提出「印度製造」計劃以來，俄印在此框架下實施了200多個合作計畫。

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