▲拜年必備！「新東陽肉乾禮盒」零失誤送禮，送心意也送好運氣。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）

▲農曆春節即將到來，想好拜年要帶什麼伴手禮了嗎？（圖／記者姜國輝攝，以下同）

記者黃稜涵／採訪報導

農曆春節即將到來，隨著新生活運動的崛起以及科技的演進，拜年的方式也變得更加多元了！走春拜年好運到，過年時到親戚朋友家拜年討吉利，充滿年味的拜年禮盒當然少不了，大人小孩都愛的新東陽肉乾禮盒可以說是零失誤的送禮首選，口味多元能夠滿足每個人的味蕾。

▲▼口味多元的新東陽肉乾禮盒，可以說是零失誤的送禮首選。

新東陽的杏仁脆片肉乾令人一吃就上癮，入口酥脆、忍不住一片接著一片，好吃又涮嘴，喜歡有嚼勁口感的朋友，一定要試試厚度高達0.5公分的厚切豬肉乾，一口咬下厚實肉片超級滿足，若是想要享受奢華口感，就不能錯過「頂級和牛牛肉乾」，嚴選澳洲M8等級黑毛純種和牛，肉質鮮嫩多汁。

▲嚴選澳洲M8等級黑毛純種和牛的「頂級和牛牛肉乾」，肉質鮮嫩多汁。

▲入口酥脆的脆片肉乾，令人忍不住一片接著一片，好吃又涮嘴。



新東陽肉乾是大家過年過節記憶中的味道，也是大家聚在一起看電視、聊天時不可或缺的好配角，其中不少產品採用獨立包裝，像是炙燒豬樂條、炙燒牛樂條、起司三明治等等，好撕不沾手，不論玩任何遊戲或是看劇看電視，都可以優雅品嚐肉乾的甜美滋味。

▲▼炙燒豬樂條、炙燒牛樂條等產品採用獨立包裝，好撕不沾手，可以優雅品嚐肉乾。

而隨著生活型態的改變，也越來越多人選擇「視訊拜年」，線上選購直接送禮到親友家，雖然沒見到面，卻能感受到滿滿心意，將喜歡的好滋味分享給親友們，送心意也送好運氣。

▲▼隨著生活型態的改變，也越來越多人選擇「視訊拜年」，線上選購直接送禮到親友家傳遞滿滿心意。

美味多汁的肉乾，一直是台灣人心中的美好滋味，擁有多重選擇的新東陽肉乾，從年節禮盒採買到團圓拜年走春，都能幫你輕鬆搞定，消費者也可以隨時線上安心購物，傳遞溫暖傳遞愛，倍增過年的幸福感。

▼新東陽肉乾可以隨時線上安心購物，傳遞溫暖傳遞愛，倍增過年的幸福感。

