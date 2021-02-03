　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

拜年必備！「新東陽肉乾禮盒」零失誤送禮　送心意也送好運氣

▲拜年必備！「新東陽肉乾禮盒」零失誤送禮，送心意也送好運氣。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）

▲▼新東陽,禮盒,走春拜年,牛肉乾,豬肉乾,新東陽不沾手系列,視訊拜年,線上購物。（圖／記者姜國輝攝）

▲農曆春節即將到來，想好拜年要帶什麼伴手禮了嗎？（圖／記者姜國輝攝，以下同）

記者黃稜涵／採訪報導

農曆春節即將到來，隨著新生活運動的崛起以及科技的演進，拜年的方式也變得更加多元了！走春拜年好運到，過年時到親戚朋友家拜年討吉利，充滿年味的拜年禮盒當然少不了，大人小孩都愛的新東陽肉乾禮盒可以說是零失誤的送禮首選，口味多元能夠滿足每個人的味蕾。

▲▼新東陽,禮盒,走春拜年,牛肉乾,豬肉乾,新東陽不沾手系列,視訊拜年,線上購物。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼口味多元的新東陽肉乾禮盒，可以說是零失誤的送禮首選。

▲▼新東陽,禮盒,走春拜年,牛肉乾,豬肉乾,新東陽不沾手系列,視訊拜年,線上購物。（圖／記者姜國輝攝）

新東陽的杏仁脆片肉乾令人一吃就上癮，入口酥脆、忍不住一片接著一片，好吃又涮嘴，喜歡有嚼勁口感的朋友，一定要試試厚度高達0.5公分的厚切豬肉乾，一口咬下厚實肉片超級滿足，若是想要享受奢華口感，就不能錯過「頂級和牛牛肉乾」，嚴選澳洲M8等級黑毛純種和牛，肉質鮮嫩多汁。

▲▼新東陽,禮盒,走春拜年,牛肉乾,豬肉乾,新東陽不沾手系列,視訊拜年,線上購物。（圖／記者姜國輝攝）

▲嚴選澳洲M8等級黑毛純種和牛的「頂級和牛牛肉乾」，肉質鮮嫩多汁。

▲▼新東陽,禮盒,走春拜年,牛肉乾,豬肉乾,新東陽不沾手系列,視訊拜年,線上購物。（圖／記者姜國輝攝）

▲入口酥脆的脆片肉乾，令人忍不住一片接著一片，好吃又涮嘴。

新東陽肉乾是大家過年過節記憶中的味道，也是大家聚在一起看電視、聊天時不可或缺的好配角，其中不少產品採用獨立包裝，像是炙燒豬樂條、炙燒牛樂條、起司三明治等等，好撕不沾手，不論玩任何遊戲或是看劇看電視，都可以優雅品嚐肉乾的甜美滋味。

▲▼新東陽,禮盒,走春拜年,牛肉乾,豬肉乾,新東陽不沾手系列,視訊拜年,線上購物。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼炙燒豬樂條、炙燒牛樂條等產品採用獨立包裝，好撕不沾手，可以優雅品嚐肉乾。

▲▼新東陽,禮盒,走春拜年,牛肉乾,豬肉乾,新東陽不沾手系列,視訊拜年,線上購物。（圖／記者姜國輝攝）

而隨著生活型態的改變，也越來越多人選擇「視訊拜年」，線上選購直接送禮到親友家，雖然沒見到面，卻能感受到滿滿心意，將喜歡的好滋味分享給親友們，送心意也送好運氣。

▲▼新東陽,禮盒,走春拜年,牛肉乾,豬肉乾,新東陽不沾手系列,視訊拜年,線上購物。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼隨著生活型態的改變，也越來越多人選擇「視訊拜年」，線上選購直接送禮到親友家傳遞滿滿心意。

▲▼新東陽,禮盒,走春拜年,牛肉乾,豬肉乾,新東陽不沾手系列,視訊拜年,線上購物。（圖／記者姜國輝攝）

美味多汁的肉乾，一直是台灣人心中的美好滋味，擁有多重選擇的新東陽肉乾，從年節禮盒採買到團圓拜年走春，都能幫你輕鬆搞定，消費者也可以隨時線上安心購物，傳遞溫暖傳遞愛，倍增過年的幸福感。

▼新東陽肉乾可以隨時線上安心購物，傳遞溫暖傳遞愛，倍增過年的幸福感。

▲▼新東陽,禮盒,走春拜年,牛肉乾,豬肉乾,新東陽不沾手系列,視訊拜年,線上購物。（圖／記者姜國輝攝）

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
今年是「寡婦年」！立春8大禁忌　小心做了衰整年
石原里美爆確診新冠肺炎　進劇組第1天測出陽性
快訊／居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬
情侶搭地鐵佔整排座椅「激情運動」　乘客嚇傻：一路沒停

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

不做摩根大通！比利時版「月亮與六便士」設計師Alain Gilles

卸招牌成家樂福超市！「頂好員工、顧客權益」一次看　明天啟用

頂好換裝了！全新家樂福超市搶先看　咖啡廳進駐、吃得到現做焢肉飯

拜年必備！「新東陽肉乾禮盒」零失誤送禮　送心意也送好運氣

東森購物送10支iPhone 12 Pro Max　幸運得主會員出爐

召喚陽光、土壤與古老形式　為餐廳賓客打造「回家的典禮」

張麗善年前力推雲林茂谷柑　王令麟再送東森幣太划算火速賣光6.7萬顆

快來全家廚佛下麵給你吃！兩款麵食一上架就瘋搶　別再隔著螢幕聞香

誇張！日系賣場開幕三天夯品搶購一空　內行人：台式通路現在還有「激安」價

雷神之槌也能變身飲料杯！全台首家時尚飲料店「朕心加加」結合台南在地味飲料杯Ｘ獨特飲品

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南自撞車禍6無生命跡象　驚悚畫面曝光

時速100過10cm高低差「彈一下」　死者家屬擬國賠：道路設計不良

台南6死車禍「奪命死因」出爐！　頸椎斷裂...出借車主：不知他無照

台南6死車禍！3對情侶出遊自撞　目擊者還原現場：有聽到呻吟聲

台南6死車禍！駕駛無照撞成廢鐵 律師曝：車主恐需連帶賠償家屬

不做摩根大通！比利時版「月亮與六便士」設計師Alain Gilles

卸招牌成家樂福超市！「頂好員工、顧客權益」一次看　明天啟用

頂好換裝了！全新家樂福超市搶先看　咖啡廳進駐、吃得到現做焢肉飯

拜年必備！「新東陽肉乾禮盒」零失誤送禮　送心意也送好運氣

東森購物送10支iPhone 12 Pro Max　幸運得主會員出爐

召喚陽光、土壤與古老形式　為餐廳賓客打造「回家的典禮」

張麗善年前力推雲林茂谷柑　王令麟再送東森幣太划算火速賣光6.7萬顆

快來全家廚佛下麵給你吃！兩款麵食一上架就瘋搶　別再隔著螢幕聞香

誇張！日系賣場開幕三天夯品搶購一空　內行人：台式通路現在還有「激安」價

雷神之槌也能變身飲料杯！全台首家時尚飲料店「朕心加加」結合台南在地味飲料杯Ｘ獨特飲品

東森自然美創新連鎖模式　多元通路助攻後疫情時代逆勢上揚

「這世界上，誰沒有誰活不下去？」《流金歲月》金句讓人瘋狂二刷

花8小時手作！她回家見PUI PUI遭「車車殺手」分屍　連眼睛都不見

扎實肉羹有咬勁！北投3大肉羹名店之一　必點黑白切脆爽生腸

抗旱水源來了！「日增9000噸供水」　新北、桃竹苗地區解渴

搶先接種莫德納疫苗！　男曝心得：打完第二劑「痛到吞止痛藥」

男直衝「借廁所」被拒惱羞！女房仲傻眼：有教養？　1關鍵超母湯

「中古屋爆貴200萬」屋主拒殺價　人妻求助！內行曝2點：貴但值得

外送員當小弟使喚！幫忙加買卻「沒給小費」　他氣炸：臉皮超厚

爸下班晚2小時回來！　黏人金「整隻爬身上」委屈討拍：好想泥～

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

消費熱門新聞

日系賣場夯品搶購　內行人：台灣早就買得到

人妻逛全聯驚見「增進家庭和睦」神器

買好買滿！台彩加碼8.6億近4年最高

料理之王番外戰！四季入菜稱霸料理界

日本夯品美式賣場一次補齊超划算

頂好換裝了！全新家樂福超市搶先看

快來全家廚佛下麵給你吃！

年前入手現貨PS5　鎖定「這2天」

頂好招牌卸了！全新家樂福超市2/4亮相

iPhone 12 Pro Max幸運得主出爐

像雲朵一樣蓬鬆Q軟的晨光生土司

頂好員工、顧客權益一次看！

防疫人員辛苦了！家樂福送720購物金

鼎泰豐「全台店王」換店當

更多熱門

相關新聞

統聯司機單月加班達71小時　勞動部：該業者為累犯、將開罰30萬元

統聯司機單月加班達71小時　勞動部：該業者為累犯、將開罰30萬元

勞動部今（3）日台北、台中、高雄三地同步實施春安聯合檢查，勞動部長許銘春今日也到台北轉運站突襲檢查客運業者，根據檢查結果發現，有兩家業者分別違反勞基法34條第二項輪班間隔未達11小時，以及第32條第二項每月加班上限超過46小時。

妻做造型「噴3萬6000元」：大咖御用！夫氣炸

妻做造型「噴3萬6000元」：大咖御用！夫氣炸

春節太魯閣4線遊園專車免費搭　中橫交管

春節太魯閣4線遊園專車免費搭　中橫交管

連假第一天就變天！　鋒面來襲全台有雨轉濕涼

連假第一天就變天！　鋒面來襲全台有雨轉濕涼

屏縣查緝違法屠宰流入市場　最重罰10萬

屏縣查緝違法屠宰流入市場　最重罰10萬

關鍵字：

過年春節肉乾新東陽禮盒走春

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹痛哭「點名翁立友」！

教育部：全國中小學延後至2月22日開學

網美老公「一腳踩在草莓苗」遭公審！本尊現身回應了

美女醫「試管懷孕早產」反被婆家尿布砸臉

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

台中35歲壯男脖子痛3天　醫驚：命剩28%

大逆轉！翁立友再發聲力挺雞排妹提告

狠嗆夜店公關：死去哪　吳兆絃經紀人還原過程

16歲閨蜜台南車禍雙亡　好友悲：還好最後有男友緊抱妳

獨／雙胞胎妹魂斷6死車禍！她淚：下輩子讓妳當姊姊

吳思賢開趴爆「友人用水車」警方：應是吸安非他命！

小樂吳思賢染毒首發聲

空姐酒醉半裸尖叫遭解雇　提告復職敗訴

翁立友公司怒問「現在是想怎樣」　對質雞排妹經紀人對話曝光

更多

最夯影音

更多
雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙
雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面