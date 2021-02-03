春節遊太魯閣行前必知！4線遊園專車免費搭　中橫交通管制

▲太管處春節推出4條免費遊園專車，帶遊客暢遊沿線景點。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣國家公園，在春節期間2月13日至2月15日，也就是大年初二至初四，將推出免費遊園專車，而中橫公路也將實施交通管制，管制路段分別是台灣8線中橫公路太魯閣至天祥之間，以及舊台9線太魯閣大橋北端至錦文橋北端。

中橫公路管制時間是2月13日至15日（初二至初四），太魯閣口往天祥方向（由東往西）每日7時至15時，天祥往太魯閣方向（由西往東）7時至15時30分，管制期間除遊園專車、客運定期班車、甲、乙類大客車（遊覽車）外，四輪以上的車輛都禁止通行。甲、乙類大客車採總量管制放行，每日同時段限行80輛，請至新城（太魯閣）車站前換發通行證。管制時間內，天祥往太魯閣口方向每日上午11時30分放行30分鐘，管制區內已預定飯店住宿者，憑飯店住宿單於中午12時以後驗證始可放行。

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太魯閣國家公園管理處將於中橫交通管制期間開辦免費遊園專車，帶您輕鬆暢遊太魯閣、布洛灣、燕子口、九曲洞、天祥等著名景點。為了落實防疫，除了須戴口罩外，也將採取實名制。

免費遊園專車行駛期間為2月13日至15日（初二至初四）每日上午7時至14時30分，以新城（太魯閣）站為轉運站，共分藍線、紅線、綠線及橘線四條路線。藍線從新城開車後，經太魯閣加油站、遊客中心、砂卡礑、燕子口步道東口（下車）、靳珩橋（上車）、九曲洞、綠水到天祥折返，回程停靠九曲洞、太魯閣加油站、回到新城車站。約每30分鐘1班車，新城車站末班車是13時，天祥末班車則是14時30分。

紅線從新城車站開出後，經太魯閣加油站、遊客中心、砂卡礑、在布洛灣折返，回程停靠太魯閣加油站、回到新城車站。約每10分鐘1班，新城車站末班車是12時30分，布洛灣末班車則是14時30分。

綠線則從布洛灣開車，經燕子口步道東口（下車）、靳珩橋（上車）、九曲洞、綠水、到天祥折返，回程停靠九曲洞後再回到布洛灣。約每10分鐘1班，布洛灣和天祥末班車都是13時。

▲山月吊橋春節期間可現場排隊入場。

橘線從新城車站開出後，經太魯閣加油站、太魯閣遊客中心、在長春祠折返，經太魯閣加油站回到新城車站。約每10分鐘1班，新城車站末班車13時。

太魯閣國家公園管理處特別提醒民眾，無論搭乘火車、台北-花蓮客運班車，或是自行開車，都可以在新城（太魯閣車站）轉搭免費遊園專車，搭乘遊園專車可以在每個停靠站下車賞景後，再搭乘任何一班車到下一個景點，而且班次非常多，可說是非常方便，歡迎民眾多多利用。

▲各旅遊中心提早開放服務。

各遊客中心提早開館，山月吊橋現場排隊入場，配合免費遊園專車服務，同步推出加值服務，各遊客中心及管理站除了除夕（2月11日）休館外，2月13日至15日（初二至初四）將提早開館。其中太魯閣遊客中心將提早於上午7時開館；布洛灣管理站7時30分開館；天祥管理站、綠水展示館、中橫故事館及合歡山管理站都是8時開館，各遊客中心及展示館均於17時閉館，至於2月12日（初一）則維持正常開館時間。

布洛灣山月吊橋2月13日至15日（初二至初四）將暫停網路預約，改採現場排隊入場，以1出1進的方式控管吊橋上人流。

太管處將動員員工及志工提供遊客服務，陪伴大家歡度春節假期。

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