　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

剪髮才花1萬6　妻又預約「噴3萬6000元」：大咖明星御用！老公氣炸

▲頭髮,做造型（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲老婆過年做造型，要噴3萬6000元！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「這筆錢我花不下去！」一名人夫透露，老婆每3個月就會換髮型，明明12月才花1萬6500元換新造型，如今又撒嬌要再弄一次，而這次造型師頗有來頭，是大陸一線大咖的御用髮型師，讓老婆超心動，急著預約檔期。不過，原PO得知弄一次要花3萬6000元後，氣得阻止老婆，如今兩人冷戰，讓網友直搖頭！

一名男網友在臉書《靠北婚姻2.0》抱怨，老婆非常注重外貌打扮，平均每3個月會豪花1至2萬做造型，「我還能勉強接受」，怎料老婆上一次弄頭髮是12月初的事，已花了1萬6500元，如今過年快到了，老婆又吵著要做造型。

[廣告]請繼續往下閱讀...

老婆強調，造型師是大師等級，都幫對岸一線大咖做造型，更是不少明星的御用造型師，礙於疫情影響，今年才會留在台灣，也恰巧有檔期可預約。疼妻如命的原PO只好雙手一攤，「安一下太座讓妳開心，那就去吧」，也隨口問一下此次費用？

只見老婆支支吾吾，只回應比平常貴了一些，還強調春節加價很正常，原PO越想越不對勁，逼問之下，答案超傻眼，「要花36000元，而且必須先付訂金10000元才能預約檔期」，幾乎是平常髮型的三倍。

原PO當下火了，堅持拒絕老婆去做造型，「36000元叫做貴一點點？」「剪一顆頭，理髮造型要花36000元？我花不下去...」隨後老婆開始鬧脾氣，甚至使用冷暴力來表達不滿。對此，原PO依舊不妥協，「我是不可能接受，我又不是收入幾10萬起跳，而且妳在家顧小孩，真的有需要做這個貴的造型嗎？」

▲▼老婆做造型，平常噴1至2萬，過年漲3倍：要36000元（圖／翻攝靠北婚姻2.0）

▲網友認為，老婆可以謊報價格！（圖／翻攝靠北婚姻2.0）

文章曝光後，底下網友刷新三觀，「是頭髮上裝飾鑽石還黃金啊」、「我覺得可以直接考慮離婚了」、「重新投胎才能像林志玲一樣的美，做造型不如整型，整型不如投胎」、「覺得老婆是多報一個0，入自己私房錢」、「貧窮限制了我的想像，半年花6000用頭髮我都心疼了」、「在家沒工作！應該要自律斟酌一下！不是有錢人，卻要過有錢人貴婦的生活」、「花36000元又不會變一線明星，不如包成紅包，愛怎麼花都行」。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／遭雞排妹控性騷擾　翁立友本人發聲明回應了
因1片蛋糕被婆婆臭罵！美女醫列9點反擊　與前夫對話曝光
明年起試辦教召「1年1訓、1次14天」　2024年全面實施
主動「毛髮檢測」　小樂吳思賢爆染毒首發聲明
雞排妹遭性騷擾懶人包　「翁立友陷鹹豬手羅生門」網列4疑點
小樂開趴爆「爽吸水車」　驗尿檢測結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

就是你了！「3生肖」立春後大轉運　愛情、財運雙得意

LIVE／備戰春節！景點人流管制措施　陳時中最新說明

最療癒的森林在知本！達人激推負離子吸超飽：還有50多種芳香藥草

交友「超誠實自介」挑明AA制！妹子狂洗臉：誰會理你...男神回戰爆

剪髮才花1萬6　妻又預約「噴3萬6000元」：大咖明星御用！老公氣炸

不合格也照賣！消基會調查：2成警報器非法販售

疑疫苗卡關「5千萬簽約金被退回」！李秉穎曝真相：1情況會退錢

境外汙染物狂襲中南部　環保署提醒：空品不佳還要持續好幾天

傳股東擬收回大同大學精華校地　校方急澄清：無此計畫

廟裡拜拜沒戴口罩勸不聽　屏東衛生局開罰3千！秋冬專案首例

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南自撞車禍6無生命跡象　驚悚畫面曝光

時速100過10cm高低差「彈一下」　死者家屬擬國賠：道路設計不良

台南6死車禍「奪命死因」出爐！　頸椎斷裂...出借車主：不知他無照

台南6死車禍！3對情侶出遊自撞　目擊者還原現場：有聽到呻吟聲

台南6死車禍！駕駛無照撞成廢鐵 律師曝：車主恐需連帶賠償家屬

就是你了！「3生肖」立春後大轉運　愛情、財運雙得意

LIVE／備戰春節！景點人流管制措施　陳時中最新說明

最療癒的森林在知本！達人激推負離子吸超飽：還有50多種芳香藥草

交友「超誠實自介」挑明AA制！妹子狂洗臉：誰會理你...男神回戰爆

剪髮才花1萬6　妻又預約「噴3萬6000元」：大咖明星御用！老公氣炸

不合格也照賣！消基會調查：2成警報器非法販售

疑疫苗卡關「5千萬簽約金被退回」！李秉穎曝真相：1情況會退錢

境外汙染物狂襲中南部　環保署提醒：空品不佳還要持續好幾天

傳股東擬收回大同大學精華校地　校方急澄清：無此計畫

廟裡拜拜沒戴口罩勸不聽　屏東衛生局開罰3千！秋冬專案首例

韋禮安揮別情傷「當街甜吻長髮妹」　公司回應了...粉崩喊：心碎！

星座專家白瑜「新婚夜抓老公外遇」　挨告誹謗下場慘了

鴻海尾牙抽20個100萬元　還有機會再獲加碼獎

馬大偉運彩解盤／獨行俠@老鷹　拆莊買老鷹

宋兆文／一枚1.5億人民幣　燒錢研發反艦彈道飛彈　中共依舊嚇不了美國！

氣人！不知廣州「雞仔餅」摻豬肉　彰化男遭海關開罰20萬

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持　

台積電翻跌壓盤！指數小漲11點收15771點

LIVE／雞排妹痛哭後首露面！　點名翁立友、尾牙公司老闆性騷踹共

新春領現金防歹徒覬覦　內政部：可向警方申請護鈔

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

生活熱門新聞

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

網美老公「一腳踩在草莓苗」遭公審！本尊現身回應了

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

周刊曝光「美女醫師婆媳混戰」影片！　前夫家怒揭拜金真面目

新北地下豆腐工廠…蒼蠅爬滿！業者現身回應了

美女房客3個月毀套房　房東拍下一條腿

學長開會大喊「奶頭露出來」　女大生痛哭

看完2張「手部X光」照　別逼學齡前孩子寫字

發霉臉盆透露女醫師內心真相　前夫舅怒：陳家娶到她就是衰

立春六星連珠災難爆發！股市現最低點

女醫產後就變臉！家中大肆嗆聲　威脅大姑要玉石俱焚

即／桃醫轉院病人「在別家醫院」亡

即／部桃轉院病患肺炎死亡　鄭文燦曝法醫採檢結果

這3例確診被反覆問　前台大醫嘆：台灣真是平行世界呀

更多熱門

相關新聞

連假第一天就變天！　鋒面來襲全台有雨轉濕涼

連假第一天就變天！　鋒面來襲全台有雨轉濕涼

天氣風險公司總經理彭啟明今天（3日）表示，下周三小年夜當天，天氣可能是一個轉變開始，預測上有波鋒面會通過，配合上東北風，顯著轉涼轉濕；這波鋒面的水氣頗充沛，全台都有降雨機會，可能持續到周四除夕，才會逐步緩和。

iPhone 12 Pro Max幸運得主出爐

iPhone 12 Pro Max幸運得主出爐

最冷清春節！過年旅行團剩1成

最冷清春節！過年旅行團剩1成

2021年19間百貨春節福袋總整理

2021年19間百貨春節福袋總整理

過年12星座最推薦森林系玩法

過年12星座最推薦森林系玩法

關鍵字：

過年造型髮型師頭髮老婆漲價一線明星

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹痛哭「點名翁立友」！

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

獨／雙胞胎妹魂斷6死車禍！她淚：下輩子讓妳當姊姊

吳思賢開趴爆「友人用水車」警方：應是吸安非他命！

台中35歲壯男脖子痛3天　醫驚：命剩28%

網美老公「一腳踩在草莓苗」遭公審！本尊現身回應了

空姐酒醉半裸尖叫遭解雇　提告復職敗訴

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

美女醫「試管懷孕早產」反被婆家尿布砸臉

翁立友公司怒問「現在是想怎樣」　對質雞排妹經紀人對話曝光

狠嗆夜店公關：死去哪　吳兆絃經紀人還原過程

16歲閨蜜台南車禍雙亡　好友悲：還好最後有男友緊抱妳

雞排妹被帥醫師拍屁喊「蠻爽的」　網兩邊戰翻

周刊曝光「美女醫師婆媳混戰」影片！　前夫家怒揭拜金真面目

丈夫性功能障礙無子！婆婆提議由堂哥代行房播種

更多

最夯影音

更多
雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙
雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面