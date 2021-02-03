剪髮才花1萬6　妻又預約「噴3萬6000元」：大咖明星御用！老公氣炸

▲老婆過年做造型，要噴3萬6000元！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「這筆錢我花不下去！」一名人夫透露，老婆每3個月就會換髮型，明明12月才花1萬6500元換新造型，如今又撒嬌要再弄一次，而這次造型師頗有來頭，是大陸一線大咖的御用髮型師，讓老婆超心動，急著預約檔期。不過，原PO得知弄一次要花3萬6000元後，氣得阻止老婆，如今兩人冷戰，讓網友直搖頭！

一名男網友在臉書《靠北婚姻2.0》抱怨，老婆非常注重外貌打扮，平均每3個月會豪花1至2萬做造型，「我還能勉強接受」，怎料老婆上一次弄頭髮是12月初的事，已花了1萬6500元，如今過年快到了，老婆又吵著要做造型。

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老婆強調，造型師是大師等級，都幫對岸一線大咖做造型，更是不少明星的御用造型師，礙於疫情影響，今年才會留在台灣，也恰巧有檔期可預約。疼妻如命的原PO只好雙手一攤，「安一下太座讓妳開心，那就去吧」，也隨口問一下此次費用？

只見老婆支支吾吾，只回應比平常貴了一些，還強調春節加價很正常，原PO越想越不對勁，逼問之下，答案超傻眼，「要花36000元，而且必須先付訂金10000元才能預約檔期」，幾乎是平常髮型的三倍。

原PO當下火了，堅持拒絕老婆去做造型，「36000元叫做貴一點點？」「剪一顆頭，理髮造型要花36000元？我花不下去...」隨後老婆開始鬧脾氣，甚至使用冷暴力來表達不滿。對此，原PO依舊不妥協，「我是不可能接受，我又不是收入幾10萬起跳，而且妳在家顧小孩，真的有需要做這個貴的造型嗎？」

▲網友認為，老婆可以謊報價格！（圖／翻攝靠北婚姻2.0）



文章曝光後，底下網友刷新三觀，「是頭髮上裝飾鑽石還黃金啊」、「我覺得可以直接考慮離婚了」、「重新投胎才能像林志玲一樣的美，做造型不如整型，整型不如投胎」、「覺得老婆是多報一個0，入自己私房錢」、「貧窮限制了我的想像，半年花6000用頭髮我都心疼了」、「在家沒工作！應該要自律斟酌一下！不是有錢人，卻要過有錢人貴婦的生活」、「花36000元又不會變一線明星，不如包成紅包，愛怎麼花都行」。