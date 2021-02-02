民眾黨：「高房價＋低薪」無解　端賴品妤時尚照就在乎年輕人？

▲范綱皓酸王育敏50歲阿姨。（圖／翻攝國民黨臉書、范綱皓臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

國民黨青年部推出飛行外套，遭到民進黨網路社群中心主任范綱皓諷刺模特兒找「已經50歲的王育敏」，因涉及年齡歧視引起撻伐。對此，民眾黨2日抨擊，民進黨拍照找年輕人，就代表在乎年輕人？

范綱皓日前在臉書上發文，稱民進黨找28歲「年輕人」賴品妤拍攝飛行外套宣傳照，象徵他們「在意年輕人」，並發表年齡歧視言論，嘲諷國民黨找來50歲的「阿姨」王育敏，並語帶戲謔的詢問，「你說誰比較在意年輕人？」

對此，民眾黨2日在臉書寫下，多數年輕人在網路上、在選舉時傾全力支持民進黨，但民進黨給了年輕人什麼？一張吳怡農與賴品妤的時尚穿搭照，用揶揄其他政黨的方式來凸顯自己非常重視年輕人，除了給大家「年齡歧視」的觀感外，只是讓更多活在基層，每天辛苦工作，只求溫飽的年輕世代，感到「何不食肉糜」。

民眾黨舉例，面對高房價、高租金壓力，年輕人在意的「囤房重稅」，到目前為止沒有下文；且年輕人的低薪問題難以解決，甚至連退休後，是否領得到退休金都成為問題，勞保破產危機迫在眉睫，政府卻不斷拖延期程，如今連提出改革草案的勇氣也沒有。

民眾黨抨擊，一個政黨，可以做梗圖拍影片吸引粉絲，可以推出各式各樣的商品與形象廣告，但最終，大家還是想看看你們做了什麼，我們希望民進黨，不要背棄年輕人的期望，最後只剩下大內宣的空殼。