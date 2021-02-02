暨大櫻花季登場！「八重櫻、昭和櫻、枝垂櫻」千株櫻花遍布校園　

▲暨大櫻花季登場。（圖／暨南大學提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

櫻花盛開的季節來到！國立暨南大學今（2日）舉行「2021花賞樂舞．櫻緣暨大」櫻花季賞櫻活動記者會，宣布櫻花季活動正式起跑，暨大有上千株各式櫻花，賞櫻活動長達41天，期間推出精彩的表演活動，歡迎民眾來校野餐、品茗、賞櫻花。

暨大校長武東星表示，去年約有20萬人次入校賞櫻花，暨大校地面積達150公頃，擁有一大片綠地校園，有數公頃逾千餘株的「八重櫻」、「山櫻花」、「枝垂櫻」及「昭和櫻」等種植在人文學院、教育學院、管理學院及科技學院等大樓，環抱主櫻花林區，春寒時節一群群美麗櫻花綻開，使暨大成為埔里山城裡擁有著「大片櫻花林的美麗校園」。

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武東星建議可自行攜帶舖設草地上之坐墊或休閒座椅、自備茶具棚帳等佈置個人區塊之野餐區，也可自行攜帶食物飲品，於櫻花樹下品茗饗宴。

今年交通部日月潭國家風景區管理處再度與國立暨南國際大學合作，今天起2至3月14日共計41日舉辦賞櫻活動，今年以「櫻花」與「茶道」、「美食」與「咖啡」、「音樂」與「舞蹈」增添校園人文藝術氣息，讓櫻花與表演相互輝映，邀請民眾在千株櫻花樹下「品好茶、賞櫻花」，享受賞心悅目的視覺與心靈饗宴，同時與南投魚池、仁愛、國姓及大埔里地區的觀光休閒產業業者結合，打造地方觀光產業的美麗特色。

暨大今年還特別聘請植物學者專家檢視櫻花生長情形，並施加肥料，希望櫻花可以開的更多更美麗，大家照相起來會更好看，暨大校方表示，配合藝文團體的公益表演活動，以及結合校內招生博覽會，校友總會特別舉辦「暨大校友回娘家」，觀餐系師生同仁的「精品咖啡樂活體驗」及「菁英場」、「原民場」、「親子場」的音樂舞蹈表演與「綠色大地野餐饗宴」等等精彩活動，期待可期。

國內因新冠肺炎防疫有成，且賞櫻活動均在戶外舉行，校方表示，仍請民眾注意維持社交距離，在維護健康下，欣賞櫻花之美。