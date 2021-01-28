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武陵農場「賞櫻專車」預售比去年熱銷2成　最熱門搭車時段曝

▲▼武陵櫻花季賞櫻專車。（圖／國光客運提供）

▲武陵櫻花季大年初一登場，民眾可搭乘賞櫻專車前往一日遊。（圖／國光客運提供）

記者賴文萱／台北報導

今年武陵農場櫻花季自2月12日（農曆大年初一）展開，循往例實施交通疏運管制，限定持有通行證住宿遊客與團客才能進場，鼓勵民眾踴躍搭乘大眾運輸專車前往。國光客運表示，本月6日啟售的賞櫻專車反應熱烈，比去年同期成長超過2成。

根據國光客運統計，最熱門的第二周假日（2月20與21日）兩天各售出近60輛車次，大約銷售近9成；大年初四（15日）與初五（16日）也都已累計近50輛次預售票。

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▲▼武陵櫻花季賞櫻專車。（圖／國光客運提供）

▲最熱門的第二周假日（2月20與21日）兩天各售出近60輛車次，大約銷售近9成。（圖／國光客運提供）

國光客運表示，世界各國疫情延燒不止，今年出國觀光旅遊希望越來越渺茫，國人轉而把握僅有的國內賞櫻機會，尤其今年武陵農場櫻花季適逢農曆春節假期，不少民眾安排闔家一起搭乘客運上山賞櫻。

國光客運預期，接近農曆春節將會有另一波預約高潮，重點推薦2/14西洋情人節、2/28與非假日，空位相對比較多，提醒有意購票賞櫻的民眾手腳要快。

▲▼武陵農場櫻花季初一登場。（圖為2020年櫻花盛開情形／武陵農場提供）

▲武陵農場櫻花季初一登場，連18天可前往賞花。（圖／資料照／武陵農場提供）

栽種兩萬多棵櫻花樹的武陵農場，紅粉佳人約占其中7成，是國內最知名賞櫻聖地之一，預計2月中旬將進入盛開期，接著還有昭和櫻、吉野櫻以及八重櫻等不同品種陸續綻放。

武陵農場預測，去年一整年風調雨順，沒有颱風或豪雨等天候異象干擾，花苞生長狀況良好，數量龐大且個個肥碩，預期將迎來近年來最美櫻花季，再加上連結隘口與兆豐橋兩大熱門景點的京華橋完工啟用，遊客可以更輕鬆方便漫步櫻花海。武陵農場幅員廣闊，尤其適合防疫期間走出戶外接近大自然，是春節期間走春賞花的最佳選擇。 

▲▼武陵農場櫻花季初一登場。（圖為2020年櫻花盛開情形／武陵農場提供）

▲武陵農場預測，去年一整年風調雨順，花苞生長狀況良好，預期將迎來近年來最美櫻花季。（圖／資料照／武陵農場提供）

因應疫情變化，國光客運表示，賞櫻專車每日出車前都進行完整清潔消毒標準作業程序SOP，包括門把、欄杆、座椅扶手等旅客經常觸摸處，以75%稀釋酒精擦拭清潔，空調出風口、椅墊與頭枕巾等處，則以75%稀釋酒精噴霧消毒，最後再用稀釋漂白水擦拭車廂地板與車窗，並定期全車以食品級二氧化氯霧化消毒，深入座椅細小縫隙與車廂空調循環系統。

旅客上車前，工作人員都會一一測量額溫，重複量測若超過37.5度，或者出現咳嗽、流鼻水等症狀，經現場判定屬實後，將會取消報名資格全額退費。在此同時，駕駛本身全程戴口罩，也會提醒要求乘客車上全程戴口罩。

國光客運賞櫻專車從2月12日至3月1日（228和平紀念日補假）共計18天，發車地點包括台北車站、市府轉運站、宜蘭轉運站、羅東轉運站以及三星鄉綜合運動場等地點，民眾可以於國光客運售票窗口、官網或各大連鎖超商購買車票。

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