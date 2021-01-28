　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華為人事新調整　余承東接下雲端業務總裁

▲▼華為余承東： 手機品牌廠 將剩3、4家能存活。（圖／路透社）

▲華為消費者業務CEO余承東。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

華為近期展開新一輪人事調整，原消費者業務CEO余承東增任了多項新職位，包含雲與計算BG總裁、雲與計算BG行政管理團隊主任、Cloud BU總裁、Cloud BU行政管理團隊主任，透露出華為對雲端業務的高度重視。

根據陸媒《券商中國》報導，知情人士透露，這次調整的目的，是為了強化以手機為入口的「端」與雲計算的協同，將核心能力進一步整合，提升內部運作效率，加強互聯網業務佈局，促進生態發展。

華為內部人士也說，華為雲與計算BG的調整已經開始幾個月了，管理職的候選人也有多位，但是其中以余承東的呼聲最高。

報導指出，華為日前曾公開一份創辦人任正非演講的內容，就已昭示任正非對華為雲的不滿。

▲▼華為余承東： 手機品牌廠 將剩3、4家能存活。（圖／路透社）

任正非當時表示，華為的企業業務要聚焦戰略重點，繼續做減法，堅持有所為、有所不為，而華為雲要全力以赴抓應用生態建設，像亞馬遜一樣建立大生態，「沒有應用，華為雲就可能死掉。」

提到混合雲時，任正非指出，華為的軟體是不錯，但要進入直接競爭領域，要超越對手，就需要不斷地改革，「十年來我們的混合雲技術架構經過了幾次反复，導致時間上的浪費。」

任正非還說，阿里雲、騰訊雲、AWS推出越來越多的軟硬融合的設備，華為的優勢在硬體，要加強軟體、應用生態，不應放棄硬體給華為雲帶來的優勢。

任正非強調，華為雲應該要研究華為雲由哪些要素構成，這些要素是由哪些核心顆粒的先進而構成競爭能力的，「華為要打造領先的ICT基礎設施，要在聯接、計算與企業存儲和華為雲三方面都取得勝利。」

華為雲與計算BG(Cloud & AI BG)包括雲、計算（伺服器等）、存儲與機器視覺等多條產品線，2020年1月14日昇級為華為第四大BG，與運營商BG、企業BG、消費者BG並行，此次調整主要涉及BG和Cloud BU。

ET快訊
女脫光全裸大鬧World Gym踹教練　下場慘了
挑戰最低價！AirPods超殺5290→3888元　24小時
5寶爸一直窮卻餓不死！社工揭「生存技巧」：很厲害
快訊／台中漢來海港突全面消毒！　無預警暫停營業1天
請台灣救救我！汽車大國鬧車用晶片荒　台積電回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸擬規定醫師若發現傳染病等　需及時向所在機構報告

大陸宣布禁止台灣肉製品輸入！　陸網友「感謝博恩」：立功了

華為人事新調整　余承東接下雲端業務總裁

習近平穿「售價2.8萬羽絨衣」現身！　服裝公司股價猛漲10%

以為自己染新冠！陸男隧道內跳車昏迷　核酸檢測後糗了

76歲病人狠殺女醫生！脖子扎針「注射神經毒素」　她瞬間無呼吸

國泰航空告急！　擬發行「250億可轉換債券」2026年到期

共享單車騎到坐墊掉了　慘男猛坐遭「鐵架刺穿後庭」無力倒地

進口「恐怖貓糧」爆毒千隻貓恐致死！全系列下架　代理商證實送檢

共機演訓警告台獨！　陸委會批：國台辦恫嚇言論破壞兩岸關係

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸

近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

陸軍33化學兵群桃園鄰里大消毒　沿途民眾暖心打氣：辛苦你們了！

金剛遭「遊覽車擦撞」差點吵起來　小嫻一出現...秒變見面會

搬走15天「留滿地尿布、垃圾發臭」 前房東控訴5寶爸：推車丟在舊家

淡水男下坡溜滑板險遭公車輾過　慘摔在地「多處骨折」被罰300元

好奇貓跳進櫥櫃下秒被關門上鎖　毛孩們合力救援：馬麻快過來！

大陸擬規定醫師若發現傳染病等　需及時向所在機構報告

大陸宣布禁止台灣肉製品輸入！　陸網友「感謝博恩」：立功了

華為人事新調整　余承東接下雲端業務總裁

習近平穿「售價2.8萬羽絨衣」現身！　服裝公司股價猛漲10%

以為自己染新冠！陸男隧道內跳車昏迷　核酸檢測後糗了

76歲病人狠殺女醫生！脖子扎針「注射神經毒素」　她瞬間無呼吸

國泰航空告急！　擬發行「250億可轉換債券」2026年到期

共享單車騎到坐墊掉了　慘男猛坐遭「鐵架刺穿後庭」無力倒地

進口「恐怖貓糧」爆毒千隻貓恐致死！全系列下架　代理商證實送檢

共機演訓警告台獨！　陸委會批：國台辦恫嚇言論破壞兩岸關係

清明連假「澎金馬」機票2/1統一開搶　3航線開賣空位數一次看

搭公車驚見天菜...擠到她身後磨蹭　OL轉頭見「褲襠腫」怒告

台南居檢男趴趴走遭罰10萬「擺爛拒繳」　執行官鐵腕查封汽機車

大陸擬規定醫師若發現傳染病等　需及時向所在機構報告

12萬年終all in包給岳父母　人夫氣炸！名律師勸：這種老婆要珍惜

詹皇AD合砍57分仍輸七六人！　哈里斯致勝跳投賞湖人客場首敗

浪浪車禍失足又逢火災　朱孝天喊話「領養者」噴父愛

強力執行防疫政策　居家檢疫趴趴走裁罰金額達1.7億

女全裸大鬧World Gym踹教練　嗆「警察一大堆在追我」下場曝光

宋兆文／增程雷霆火箭彈射程涵蓋大陸境內

大陸熱門新聞

進口恐怖貓糧爆毒死貓！全系列下架

25歲正妹學霸肺癌亡！死後仍被網路霸凌

把愛妻在-196℃冷凍50年！尪日日癡等重聚

狂嗑退燒藥逃回國！染疫女害63人判緩刑

習近平穿售價2.8萬羽絨衣！服裝公司股價猛漲10%

高中生賣腎買iPhone　10年後媽媽崩潰

共享單車坐墊掉了！　慘男遭「鐵架刺穿後庭」

女友已懷孕59天...他一算才認識56天劇情神轉折

淫亂皇后大戰30男寵　殺死親生兒

76歲病人狠殺女醫生！脖子扎針注射神經毒素

國台辦稱共機演訓警告台獨！陸委會回應了

陸方宣布「全面禁止」台肉製品輸入

24歲女兒被江水捲走　父母強要185萬「給兒買房頭期款」

陸網「感謝博恩」：立功了！

更多熱門

相關新聞

拜登政府發言人：華為是「不被信任供應商」

拜登政府發言人：華為是「不被信任供應商」

白宮發言人莎琪今天表示，中國電信巨擘華為等「不被信任的供應商」所製造的電信設備，對美國及其盟邦構成安全威脅。

脫離華為2個月　榮耀供應鏈全恢復

脫離華為2個月　榮耀供應鏈全恢復

任正非：美國制裁逼華為「從小學生做起」

任正非：美國制裁逼華為「從小學生做起」

高通在中國市占率跌到25.4%！美封殺華為效應　聯發科成贏家

高通在中國市占率跌到25.4%！美封殺華為效應　聯發科成贏家

路透：川普續封殺華為　通知供應商撤銷供貨許可

路透：川普續封殺華為　通知供應商撤銷供貨許可

關鍵字：

華為余承東華為雲雲業務

讀者迴響

熱門新聞

泰王要立貴妃為后　公主勸阻被打斷腿

他揮手提醒有車禍　女騎士竟高速衝撞還問：該賠我多少

即／5寶爸小兒子「全身30％燙傷」

獨／搬走新冰箱卻留滿地垃圾　前房東怒控5寶爸超惡劣

夏和熙染回黑髮「變一個人」　比利站面前沒認出

印度神童+命理師雙預言　除夕有大事發生

為什麼看不到龍貓？宮崎駿解答

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

自強號進站輾落軌男！只剩下半身

馬國畢嗆網友「頭殼壞掉」凌晨道歉了

海鷗1分鐘生吞野兔　畫面驚呆網

99XD請加速！雪隧路隊長時速40遭公告

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

15hrs暴跌10°C！冷氣團抵台返冬冰3天

「假摔姐」馬路對決轎車　神演技震驚網友

更多

最夯影音

更多
蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸
近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面