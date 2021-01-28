華為人事新調整　余承東接下雲端業務總裁

▲華為消費者業務CEO余承東。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

華為近期展開新一輪人事調整，原消費者業務CEO余承東增任了多項新職位，包含雲與計算BG總裁、雲與計算BG行政管理團隊主任、Cloud BU總裁、Cloud BU行政管理團隊主任，透露出華為對雲端業務的高度重視。

根據陸媒《券商中國》報導，知情人士透露，這次調整的目的，是為了強化以手機為入口的「端」與雲計算的協同，將核心能力進一步整合，提升內部運作效率，加強互聯網業務佈局，促進生態發展。

華為內部人士也說，華為雲與計算BG的調整已經開始幾個月了，管理職的候選人也有多位，但是其中以余承東的呼聲最高。

報導指出，華為日前曾公開一份創辦人任正非演講的內容，就已昭示任正非對華為雲的不滿。

任正非當時表示，華為的企業業務要聚焦戰略重點，繼續做減法，堅持有所為、有所不為，而華為雲要全力以赴抓應用生態建設，像亞馬遜一樣建立大生態，「沒有應用，華為雲就可能死掉。」

提到混合雲時，任正非指出，華為的軟體是不錯，但要進入直接競爭領域，要超越對手，就需要不斷地改革，「十年來我們的混合雲技術架構經過了幾次反复，導致時間上的浪費。」

任正非還說，阿里雲、騰訊雲、AWS推出越來越多的軟硬融合的設備，華為的優勢在硬體，要加強軟體、應用生態，不應放棄硬體給華為雲帶來的優勢。

任正非強調，華為雲應該要研究華為雲由哪些要素構成，這些要素是由哪些核心顆粒的先進而構成競爭能力的，「華為要打造領先的ICT基礎設施，要在聯接、計算與企業存儲和華為雲三方面都取得勝利。」

華為雲與計算BG(Cloud & AI BG)包括雲、計算（伺服器等）、存儲與機器視覺等多條產品線，2020年1月14日昇級為華為第四大BG，與運營商BG、企業BG、消費者BG並行，此次調整主要涉及BG和Cloud BU。