台南地院「擂台對決變圍毆」加碼撂人堵警局　2地檢警掃蕩暴力團

記者林悅／台南報導

2020年12月24日在台南地院法庭區走道發生毆鬥案，進而引發糾眾陸續聚集在法院及育平所外，意圖伺機滋事鬥毆，所幸在四分局處置下未衍生衝突，案經台南地檢署、台中地檢署聯合指揮偵辦，由台南市、台中市警局合組專案小組，執行同步掃蕩拘提傳喚，查獲以王姓主嫌為首之犯罪集團，全案依妨害秩序等罪嫌移送偵辦。

▲台南地檢署、台中地檢署聯合指揮偵辦，由台南、台中市警方，執行同步掃蕩拘提傳喚，查獲以王姓主嫌為首之犯罪集團，全案依妨害秩序等罪嫌移送偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局指出，本案前因台中蕭姓男子及台南陳姓男子雙方因開民事庭引發肢體衝突，台南一方因受傷，即聯繫王姓主嫌前來關心，未料王姓主嫌過於激動，號召多名男子前來法院外聚集叫囂，雖經市警四分局查處，然王姓主嫌仍未罷休，轉移至育平派出所外等候不願離去，後經四分局案件偵辦結束，將台中一方依聚眾鬥毆罪嫌移請偵辦。

不法分子在司法機關外糾眾聚集，視公權力如無物，已嚴重違反公共秩序，該案後續由台南市警刑事警察大隊聯合第四分局，針對當日在法院及育平派出所聚集，影響公共秩序一事，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，經鎖定王姓主嫌及其集團成員身分。因事涉台中一方前來法院內鬧事，即聯繫台中地檢署及台中市警察局大雅分局共同偵辦，本著除惡務盡、維護公共秩序之精神，1月6日實施掃蕩，共帶回王姓主嫌等7人，並查扣手機等物，全案先行將涉案人等移送台南地檢署偵辦，並將擴大持續追查。

警方呼籲民眾不得任意在公眾場所企圖滋事、聚眾鬥毆，破壞社會秩序，凡有涉及不法聚眾滋事者，警方將強力執法全力掃蕩，依法究辦，以維護社會治安。

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