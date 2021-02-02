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LIVE／追「案908感染源」病毒比對　陳時中最新說明

生活中心／台北報導

部桃群聚事件因為案908的出現擴及第二家醫院，中央流行疫情指揮中心今（2）日下午2時召開臨時記者會，由指揮官陳時中說明最新情況。另外，案908感染源被質疑是來自社區，指揮中心將做病毒基因序列以釐清，而部桃預計4日全院採檢清零，以及春節風景區人流管制等議題，預期都將於記者會中說明。

部桃在今年1月初爆出醫護染疫之後，一路擴大到社區，總共已有19名本土個案，其中1例不幸死亡；當中出院患者案889與其家人案890感染來源仍不明，且更在889去另一家醫院門診看病之後，讓陪家人去看病的案908確診。

根據監視錄影畫面，兩人皆有戴口罩，坐在候診區的前後排，並沒有接觸，有專家認為案908有可能是在外面社區染疫。專家小組召集人張上淳昨說，依目前資料來看，在候診區傳染機會還是比較大，但會做病毒基因序列，去佐證兩人有直接相關。

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▲▼0201中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

部桃在經歷前進指揮所成立，相關居家隔離等措施，目前狀況已經比較穩定。指揮中心昨表示，該院提出「清零計畫」並經專家討論定案，將於4日啟動執行，內容包含對部桃所有同仁和外包人員全部進行PCR核酸檢測和抗體檢測，而且人與環境都要採檢，要了解院內感染狀況，也要確保內部全面安全。

疫情持續拉警報，因應針對各大風景區、遊樂園過年人流，是否啟動「人潮總量管制警示」；印尼移工是否重新解禁等議題，指揮中心今日將開會進行討論，可能也會於記者會中說明。

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