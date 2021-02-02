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疫情重創！大陸六大航空公司去年慘虧千億人民幣

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,機場,北京首都國際機場。（圖／路透社）

▲大陸民航客運量一度斷崖式下跌。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

受新冠肺炎疫情衝擊，全世界航空業遭遇重創！中國國航、東方航空、南方航空、海南控股、吉祥航空及春秋航空等6家上市航空公司，2020年預計虧損合計達人民幣901億元至1,049億元（約新台幣3,900億元至4,500億元）。

據《中國證券報》報導，大陸各家航空公司日前陸續發布的2020年度業績預告，海航控股2020年預計虧損金額最大，預計將虧損人民幣580億元（人民幣，下同）至650億元，已申請破產重整。

海航控股表示，主要是由於2020年度受新冠肺炎疫情影響，導致公司經營大幅虧損，同時，因海航集團等公司重要關聯方被債權人申請重整，導致公司所持關聯方的股權投資、應收關聯方款項、金融資產及飛機資產等預計可能出現損失。

中國國航預估2020年將虧損人民幣135億元至155億元；東方航空預虧98億元至125億元；南方航空預虧79.07億元至108.61億元；春秋航空預虧5.38億元至6.29億元；吉祥航空預虧4.2億元至4.9億元。

此外，大陸民航客運量斷崖式下跌，大陸民航局的統計數據顯示，2020年上半年，大陸民航全行業共完成運輸總周轉量319.1億噸公里，為前一年同期的50.8%；完成旅客運輸量1.5億人次，為前一年同期的45.8%；完成貨郵運輸量299.7萬噸，為前一年同期的85.2%。

儘管去年下半年隨著大陸國內疫情穩定，航空業已逐步復甦，但民航客運運輸仍未恢復至疫情前水平。2021年春運，受局部散發疫情影響，大陸國內出行人數大幅下降，航空運輸業復甦步伐放緩。此外，各大航空公司2020年三季度加大了短期借款力度以增厚現金流抵禦行業寒冬。

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