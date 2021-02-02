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社會 社會焦點 保障人權

超殺女半夜動私刑！甩男友50巴掌狠踹命根　他兩度下跪不還手

▲陳女朝凃男狂K。（圖／民眾提供）

▲陳女要凃男下跪。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

「打是情、罵是愛」...《我的野蠻女友》真實上演，彰化市日前發生1起女朋友狂K男友的事件，陳姓女子從台南北上彰化，對凃姓男友甩了50下耳光、還狠K他下體，並扯髮要他下跪，甚至撿起磚塊要砸他，凃男被打了10多分鐘，鄰居見凃男都快被打趴了始終未曾還手，警方甚至出動快打部隊，到現場才知是情侶吵架。

▲陳女朝凃男狂K。（圖／民眾提供）

這起情侶打人事件，疑似女子與男子間有感情糾紛，發生時間是1月31日凌晨2時30分左右，地點在陳陵路附近巷弄內。陳女甩凃男耳光，「啪、啪」左摑一掌右甩一搧，夾雜著大罵聲，在漆黑的夜晚間更為淒厲，引發鄰居紛紛打開窗戶甚至走出門外觀看。

▲陳女朝凃男狂K。（圖／民眾提供）

不只如此，陳女還變本加厲拉男子頭髮，喝令他下跪，拿起一旁的磚塊做勢要朝他砸去，凃男的眼鏡被打歪，陳女怒氣沖天，不聽聽凃男解釋，還用膝蓋朝他下體不斷狠踹，甚至還拿起拖鞋朝凃男狠摔耳光，凃男始終打不還手。鄰居見狀心想，這再大打下去恐怕會出人命，趕緊向轄區民生派出所報案。

▲陳女朝凃男狂K。（圖／民眾提供）

警方不敢大意，隨即出動7名員警成立快打部隊、3輛巡邏車抵達現場，發現凃男與陳女在吵架，只能趕緊勸陳女不要再動手了，凃男也不願提出傷害告訴。

▲陳女朝凃男狂K。（圖／民眾提供）

住在附近的施姓鄰居指出，疑似凃男沒接到陳女電話，陳女以為凃男是去喝酒、做出對不起她的事情，大半夜才會從台南驅車北上興師問罪，但陳女完全不聽凃男解釋就往死裡打，凃男甚至2度下跪，看來真的「超愛」陳女；不過也有鄰居說，陳女的行徑真的太誇張也太過分了，動手打人就是不對，男子真的交到了一個超野蠻女友。

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