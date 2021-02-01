罷免車隊罵黃捷「婊子」　王婉諭：這樣我要怎麼教小孩？

▲罷捷車隊出現不雅字眼。（圖／翻攝自臉書張博洋講Hak啦）



記者黃巈禾／台北報導

罷免高雄市議員黃捷的團體「鳳山清捷隊」號召民眾讓鳳山車隊「貪食龍」再線，沒想到遊行車隊竟出現「婊子」字眼布條。對此，時代力量立委王婉諭批評，「這樣我要怎麼教小孩？」

王婉諭1日在臉書表示，作為一位政治人物，表現可受社會公評，作爲一位女性政治人物，完全不該受到如此羞辱，黃捷是一位很優秀的議員，表現有目共睹，更經得起大眾的檢視，對於近日高雄發起的罷免黃捷投票，這是地方民意的展現，也相信高雄人會做出正確的選擇，但看到罷捷團體的車隊，出現「婊子」這樣極度歧視、羞辱女性的字眼時，實在難忍怒火，表達不同的意見可以，羞辱式的歧視言論已逾越言論自由的界線。

王婉諭指出，身為政治人物，本來就會收到來自各方不同的批評、意見，完全尊重、也虛心接受、檢討，但女性政治人物面對的，除了針對公領域的指教之外，還可能要承受「婊子」、「破麻」等極為不雅、難堪、羞辱的字眼，這樣的性羞辱，不只是女性政治人物，更是許多的女性每天都需都面對的生活，身為女性、身為媽媽，不想再看到這樣沒營養、骯髒的字眼出現在生活中，當面對這樣的性羞辱，不該忍氣吞聲，應該站出來反擊這樣的言論，「套一句你們最愛說的，這樣我要怎麼教小孩？」

鳳山清捷隊31日舉辦「反萊豬！罷黄捷！教訓蔡英文！」遊行活動，號召支持者讓鳳山車隊「貪食龍」再現，沒想到遊行車隊竟出現不雅字眼布條，「婊」字看板引發爭議。對此，罷捷總部回應，照片中的這支車隊屬於「全民拔菜總部」，他們沒有授意文宣中的內容。