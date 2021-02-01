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蔡英文安排桃園行程挺醫護？　蘇貞昌：希望國人給第一線醫護溫暖

▲▼警消社會住宅統包工程開工動土典禮12/30於保二總隊基地舉辦，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、新北長侯友宜、內政部部長徐國勇、內政部次長花敬群應邀與會共同動土祝禱。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

桃園疫情持續擴大，不過總統蔡英文、行政院長蘇貞昌1日都安排視察「桃園新竹備援管線工程」，也被解讀是在桃園大合體，挺桃園醫護。對此，蘇貞昌表示，防疫人員如果染疫，會給予35萬元補償，不僅金錢照顧，也希望國人給第一線醫護溫暖跟支持。

蔡英文、蘇貞昌1日都安排前往桃園，視察「桃園新竹備援管線工程」，大動作在桃園合體，也被外界解讀是用行動挺桃園醫護。對此，蘇貞昌表示，大家知道台灣能夠對防疫做出好成績，就是國人努力，地方跟中央一起配合，尤其第一線醫護人員非常不容易，不以自身安危為重，卻照顧陌生人。

蘇貞昌說，因此法律明定，防疫人員如果染疫，會給予35萬補償，且不僅是金錢的照顧，最重要是希望國人可以給第一線醫護人員最大溫暖跟支持；同時，他也拜託國人，一定不可以鬆懈，這一年來防疫做到第一，是大家一起努力，不要大意跟鬆懈。

此外，蘇貞昌也感謝桃園市長鄭文燦，發揮最大能量，不僅桃園市政府的各局處動起來，也鼓勵國人同胞像鄭文燦積極主動，而且全面的做好防疫，「我感謝桃園鄭市長做全面的努力，我也呼籲國人，過年要到了不要鬆懈，一定要做好防疫措施才可以安全」。

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關鍵字：

蘇貞昌蔡英文

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