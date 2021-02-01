嘉義木屑回收場悶燒　鄉親怨：臭到衣服沒法曬...環保局告發開罰

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉裕民村一木屑堆置場未取得主管機關核准，從事再利用行為，加上業者管理不當造成悶燒起火燃燒，多次險波及鄰近牧場及民宅，讓當地民眾抱怨聲四起。1日上午當地民眾到場向李姓業者抗議，業者現場經協調後向縣議員陳柏麟、鄉長李碧菁等人承諾7日內清運搬離。縣環保局表示，已依違反廢棄物清理法及空氣污染防制法向業者告發3件，最高分別可處300萬元及10萬元罰款，也表示今日起將每日盯場確認業者清運進度。

▲嘉義中埔木屑回收廠多日悶燒起火引民怨，當地村長民眾群起抗議。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義中埔木屑回收廠業者請來水車、怪手卻擋不住悶燒的火勢。（圖／記者翁伊森攝）

環保局去年年底接獲民眾反映，指出中埔鄉石頭厝附近有一處空地堆放大量木屑，環保局派員稽查發現該處堆放大量有機肥及木屑，欲從事培養土製造，涉及再利用行為，但業者並未取得主管機關核准，依違反廢棄物清理法告發並限期清除改善，期限屆滿，環保局派員複查仍未改善，再次開罰處分。

▲民眾集結嘉義中埔木屑回收廠抗議，警方到場關注。（圖／記者翁伊森攝）

今年1月初環保局接獲民眾投訴堆置場有悶燒情形，造成惡臭及煙害，環保局再依違反空氣污染防制法告發，但由於堆放的木屑數量多，反覆悶燒，環保局要求業者雇用怪手進行開挖及灌水，並派員監看，避免清除期間再次燃燒，但疑似天氣乾燥，現場悶燒不斷，1月31日凌晨環保局再次接獲民眾反映，堆置場有冒煙及燃燒異味，臭味四散，民眾直呼，衣服曬了都是臭味，甚至臭到無法呼吸。

▲嘉義中埔木屑回收廠多日悶燒，最後由鄉長李碧菁、縣議員陳柏麟出面協調七日內搬清。（圖／記者翁伊森攝）

環保局立即派員稽查，發現業者因雇用的怪手故障，未有人員在場進行監看及開挖，已要求業者盡速修復怪手，進行開挖及灌水。反覆火勢也讓中埔消防隊人員不斷出勤，疲於奔命。

1日上午由裕民村長翁永德、中埔村長游淑貞及龍門村長張羅麵粉等人率眾向業者抗議，業者自知理虧，也向鄉長李碧菁，縣議員陳柏麟承諾7天內清運搬離。

▲嘉義中埔木屑回收廠多日悶燒起火引民怨。（圖／記者翁伊森攝）

環保局長張根穆表示，業者非法進行再利用行為，又因管理不當造成自燃，影響附近居民生活品質，限期業者2月5日前將堆置物移除，環保局2月1日起將每天派員到場查核監看業者移除進度，屆期若未清除完成，將從嚴處份。

消防局表示，截至31日共計派遣22車39人到場。