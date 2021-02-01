高鐵凌晨釋出47萬個「春節自由座」　對號座訂票情況曝

▲高鐵今年春節疏運期間自2月8日至2月16日實施全車對號座 。（圖／記者宋良義攝）

記者賴文萱／台北報導

高鐵今年春節疏運期間自2月8日至2月16日實施全車對號座，今（1）日凌晨釋出約47萬個自由座更改對號座釋出空位。高鐵表示，零時開放訂位後，4分鐘內即完成3萬2千餘張車票訂位，13分鐘內完成8萬6千張訂票，開放訂位32分鐘後共有13萬餘張車票完成訂位，系統運作一切正常。

截至今日上午6時止，共完成約17萬1千餘張自由座改對號座完成訂票，總計高鐵春節疏運期間（2/8-2/17），已售出102萬5千餘張車票。

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▲截至今日上午6時止，共完成約17萬1千餘張自由座改對號座完成訂票 。（圖／記者宋良義攝）

為因應自由座位釋出，高鐵特別調整相關軟、硬體設定，機動調配必要網路與訂位主機資源因應，以確保服務效率與品質。今日凌晨開放訂位後，高鐵亦派專人隨時監測售票狀況，各訂票管道維持正常訂位效率，連線成功的旅客，系統均能確保完成服務。

高鐵再次提醒，即日起高鐵車廂內禁止飲食，並全面暫停推車販售，商務車廂亦暫停供應熱飲，改為提供單獨包裝之甜鹹點心各1份及瓶裝水；旅客若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲／食用完畢後，儘速戴口罩。

▲高鐵車站消毒頻率已提升至每2小時一次，春節疏運期間更將特別增加至每小時一次 。（圖／記者宋良義攝）

另外，高鐵車站消毒頻率已提升至每2小時一次，春節疏運期間更將特別增加至每小時一次；同時，高鐵各車站旅客動線上廣設消毒酒精，協助旅客防疫；各車站生飲台型式之飲水機已暫時關閉不提供服務。

每車次列車於抵達端點站進行折返清潔時，都會特別以酒精進行全面消毒，並針對扶手、餐桌等旅客接觸較多的地方加強清潔，另每日於收班後再進行一次全車消毒，敬請旅客安心搭乘。

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