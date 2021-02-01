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酒醉男忘關水龍頭！飯店房泡水全毀　這一點讓「20萬賠償變1萬」

▲▼醉漢入住深圳五星級酒店忘關浴缸水龍頭致淹水。（圖／翻攝自南方都市報）

▲事發飯店。（圖／翻攝自南方都市報）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一男子1月29日晚上入住深圳市一間五星級飯店時，因喝醉忘記關閉浴缸水龍頭，導致整個房間大淹水，隔天被飯店要求賠償多達4.7萬元人民幣（約新台幣20萬元）。沒想到，這名男子事後竟成功和飯店和解了，只賠了3千人民幣（約新台幣1.3萬元）。

據《南方都市報》報導，當晚，入住深圳市凱賓斯基飯店的男子當晚因醉酒，準備洗澡時，發現花灑水龍頭有問題，就開了浴缸的水龍頭，之後在床上等待時睡著。

後來，男子被服務員叫醒後，才發現浴缸的水已經漫出，導致他的房間和隔壁房間都進了水。

隨後，飯店向男子出示了一份賠償方案，總價為4.7萬元（人民幣，下同）。其中，賠償項目有「地毯」70平方米，單價350元，合計24500元；「維修期間房間損失」10晚，單價999元，合計9990元，其他還包括人工費等等，所有項目共計47885元。

對此，男子認為，飯店浴缸內沒有設置防漫溢孔才導致水漫出，而飯店提出如此高額的賠償很不合理。

▲▼醉漢入住深圳五星級酒店忘關浴缸水龍頭致淹水。（圖／翻攝自南方都市報）

▲飯店提的賠償方案。（圖／翻攝自南方都市報）

涉事飯店一名大堂經理表示，涉事房間整個都已經濕掉了，包括走廊的外面都是水，隔壁房間也全部已經滲水，面積大概有70多平方米。大堂經理表示，淹水不僅僅導致地毯需全部拆除，「地下樓層間隙裡面也會有一些滲水」。

大堂經理又稱，所有飯店的浴缸都不會設置防漫溢孔，而且因為浴缸水龍頭水流較大，衛生間地漏下水速度不足以將水排出，所以水會漫出衛生間。不過，大堂經理最後也表示，目前飯店已經與消費者達成和解，顧客最終賠償金額為3千元。

公開資料顯示，深圳市凱賓斯基飯店於2006年開業，屬五星級飯店，目前共有390間客房。

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