輻射霧來了！今晨8.1℃白天飆28度　周二變天降7度雨區曝

▲氣象局今晨發布「濃霧特報」。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

13縣市「低溫特報」，周二高溫降7度！中央氣象局觀測，今天（1日）清晨全台最低溫出現在台南市後壁的8.1度。氣象專家吳德榮提醒，周二至周三晨另一波冷空氣影響，迎風面北部、東半部雲量增多，桃園以北轉有局部短暫雨的機率；高溫明顯下降，低溫因少了輻射冷卻作用不降反升，不過，北台轉濕冷，天氣變化還是很大。

►今晨至上午低溫特報區域：



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【黃色燈號（寒冷）】



桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼13縣市低溫特報。（圖／氣象局）

氣象局今晨對雲林縣發布「濃霧特報」，今西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，今晨雲林能見度不足200公尺，請注意。

氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今晨輻射冷卻影響，西半部空曠地區、近山區平地和花東縱谷有出現局部10度低溫；白天非常晴朗溫暖、日夜溫差大，西半部高溫25度，各地多雲到晴，僅東半部雲量稍多有零星降雨。

劉沛滕提醒，周二東北季風稍增強，帶來一些水氣，東半部和桃園以北有局部降雨，但都以地形降雨居多，其中偏東北角、基隆北海岸雨勢較明顯；因雲量多，北部高溫剩20度，一整天稍涼。根據氣象局預報，北市今高溫25度，周二剩18度，降幅達7度。他提到，周三起恢復溫暖穩定、西半部日夜溫差大的天氣。

▼今晨5時溫度分布圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，因超強的輻射冷卻作用，今晨截至5時，大部分地區仍出現10度以下的平地最低氣溫；西部平原也因超強輻射冷卻，近地表大氣不斷降溫、相對濕度提高至接近100％，水氣凝結成「霧滴」，而有「輻射霧」的生成，日出後才逐漸消散。



吳德榮說，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今各地白天晴朗舒適，高溫可達26度以上，早晚因超強的輻射冷卻，氣溫仍很低，日夜溫差近15度之多，年長者及心血管疾病患者皆需注意衣著調整；今日白天起氣溫：北部12至26度，中部10至27度，南部10至28度，東部11至26度。



吳德榮分析，周二至周三晨另一波冷空氣影響，迎風面北部、東半部雲量增多，桃園以北轉有局部短暫雨的機率，高溫明顯下降，低溫因少了輻射冷卻作用，不降反升，不過，北台轉濕冷，天氣變化還是很大；其他地區影響較小，仍為多雲時晴，氣溫略降。

吳德榮表示，周三白天至周四冷空氣漸減弱，氣溫漸升，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率；周五至周日上半天各地持續晴朗穩定，白天皆有和煦冬陽，夜間輻射冷卻強，日夜溫差常達15度以上；周日下午或晚間起，另一波東北季風南下，北部、東半部天氣轉變。

▼本周天氣圖。（點圖可放大／氣象局）