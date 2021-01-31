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嘉義縣農會牛年轉盤禮盒　僅三天訂單破百盒

▲嘉義縣農會推牛年限量轉盤禮盒。（圖／嘉義縣農會提供）

▲嘉義縣農會推牛年限量轉盤禮盒。（圖／嘉義縣農會提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣農會農曆年前推出限量轉盤驚喜禮盒，內附免費創意紅包袋，上架短短幾天，網路詢問度絡繹不絕，總幹事黃貞瑜表示，前年豬年禮盒大受好評，去年暫無供應，依舊有不少民眾來電希望購買，因此今年更換包裝設計重新上線，回應消費者要求與期待，才推出第三天訂單就已破百盒，非常搶手。

黃貞瑜指出，這次推出的農遊歡樂購年節限量轉盤驚喜禮盒，外盒包裝請來在地設計師協助插畫，紅色的禮盒上的轉盤，參考大富翁遊戲，變成轉盤式的巧思，過年難得的團圓飯後，可當作休閒娛樂的小確幸活動，邊玩邊吃嘉義優質的農特產，增進家人感情，也行銷推廣嘉義的好物。

縣農會說，禮盒內容物有ABC三種方案可選，全部都是各鄉鎮精選的農特產品，跟以往不同的這次除了農會產品，更與伴手禮業者合作，內容物之一還有「一口吃烏魚子」以及網路超夯花生糕可選擇，還有限量版罐裝阿里山高山茶葉，所有組合物市值超過1000元，縣農會直接只售1000元，搭配滿千還贈送250元農遊券（一人限一張），也就是打75折的概念，每個禮盒內還加送縣農會自行創意的紅包袋一份（5張），送禮自用兩相宜。

黃貞瑜強調，最搶手的就是禮盒內的Q版創意紅包袋，以農業大縣嘉義縣為出發點搞創意，五款紅包袋上的文字看了令人莞爾一笑，包括「柿你大賺錢」、「有錢什麼農好」、「農厚你」、「桔有可能呷百二」以及「媽媽幫你存農會」，希望過年期間熱鬧應景，為親朋好友增添樂趣。

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