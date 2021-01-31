國4豐原連絡道完工移交中市府　景觀橋將成「潭子新地標」

▲林佳龍視察豐原連絡道景觀橋主塔施工情形。（圖／高公局提供）

記者賴文萱／台北報導

交通部林佳龍部長今（31日）上午視察國道4號台中環線豐原潭子段第C714標豐原連絡道工程施工情形，豐原連絡道（豐原大道至祥和路段）於今日完工，完工後將移交台中市政府擇期開放通車。

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▲國4豐潭段工程，潭子交流道與豐原聯絡道相對位置。（圖／高公局提供）

國4豐原潭子段工程計畫於潭子地區設有潭子交流道，因交流道位於山區丘陵地，無適當地區道路可供可供聯繫高速公路，因此於本計畫中增設豐原連絡道及潭子連絡道，以供豐原及潭子地區民眾可以快速便捷的進出高速公路，並與當地主要幹道連結構成完整的地區路網，提升交通服務水準。

▲豐原連絡道景觀橋主塔施工情形。（圖／高公局提供）

豐原連絡道路線起自豐原市豐原大道2段586號旁，利用八寶圳灌溉渠道加蓋供作路幅，往南銜接並拓寬既有旱溪西路，並以豐原聯絡道景觀橋跨越旱溪後，沿國道4號高架橋下方南行至潭子區仁愛路。

全長約2.2公里，採雙向4車道設計，將可提供豐原南區民眾快速銜接潭子交流道，其中本次完工的豐原大道至祥和路段長約900公尺。

▲豐原連絡道景觀橋完工造型意象。（圖／高公局提供）

C714標豐原連絡道跨旱溪之景觀橋採用弦月意象單塔不對稱斜張橋設計，全長138公尺、採單跨不落墩方式跨越旱溪，為保留旱溪河川公地既有生態盡一分心力；未來完工後之橋梁除造型優美、將是潭子地區之嶄新景觀地標外，橋上及橋台兩側並預先設置人行道及自行車道，以銜接旱溪兩側既有通道，型塑更為悠閒與親民河濱生活休憩空間。

國4台中環線豐原潭子段計畫目前施工進度約81.42%，全線預計111年底完工通車，未來可提供豐原及潭子地區民眾快速便捷的銜接高速公路，由國道4號從大山城銜接台74線，將可節省約20分鐘的路程。

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