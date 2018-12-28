搶救朴口遺址！國道4號挖出新石器文物　豐潭段工期延1年半

▲國道4號延伸段發掘遺址，新石器文物出土。（圖／ 高公局第二新建工程處提供）

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用來連結大臺中環狀快速路網的國道4號台中環線豐原、潭子段，從2017年9月停工到現在，因為施工人員在1號隧道西口處發現「朴口文化遺址」，當時在地表下約3公尺處，挖到灰黑色陶片、斧鋤形器等文化遺物，經工程單位1年半的搶救，又發現柱洞、灰坑和堆石，新石器時代晚、中期的營埔文化、牛罵頭文化層陸續出土。

據了解，國道4號豐原、潭子段2017年7月已動工，規劃從國道4號豐原端起往南延伸，以高架化經台3線，再以隧道穿過豐原東南側山區，在潭子銜接到台74線，全長11公里，設3處交流道，預定110年完工。

▲國道4號的新石器文物出土，上部營埔文化層－陶器。

但是國道1號隧道區施工時，在地表下3公尺發現遺址停工，分區挖掘，出土遺物包括陶器、釜鋤形器、錛鑿形器、石刀、網墬等石器，屬台灣中部新石器時代晚期典型的營埔文化，距今約2500至3500年。

西行線第一階段復工，再進行降挖過程，考古監看人員又發現地表下7公尺處，埋藏更早期的文化層，再停工搶救，發掘包括紅色繩紋陶、斧鋤形器、錛鑿形器、石刀、玉環等遺物，判斷屬台灣中部新石器時代中期的牛罵頭文化層，距今3500至4500年左右。

高公局第二新建工程處副處長卓高瑞表示，目前改採分區挖掘，並調整施工順序，降低對工程進度影響；推估搶救挖掘作業持續至明年8月，國道4號豐原、潭子段原訂110年通車，可能增加1年半工期。

▲新石器文物的上部營埔文化層－玉石器。