膠筏故障失動力遇強勁東北風　海巡馳援解危機

▲海巡署恆春海巡隊將膠筏拖回枋寮漁港，順利完成救援任務 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣一艘膠筏30日早上7時，因機械故障失去動力，在枋寮外500公尺處海域漂流，船上有3名船員，由於近日屏東地區東北季風強勁，恐有安全疑慮，撥打「118」專線向海巡署報案請求救援，海巡人員經半個多小時救援，順利拖帶入枋寮漁港，人船平安。

▲▼膠筏海上漂浮、海巡救援。

海巡署第八巡防區指揮部早上接獲救援消息，立即派遣恆春海巡隊3589巡防艇馳援，並在7時26分抵達枋寮海域尋獲該艘膠筏，艇長戴大為評估有立即向岸漂流擱淺危險，並由船長簽署拖帶同意書後，順利將該膠筏就近拖帶至枋寮港，由第六岸巡隊枋寮安檢所人員共同協處，人員均安，圓滿達成任務。

該膠筏船長表示，膠筏行駛至枋寮海域，發現舷外機突然故障失去動力，經初步自行檢修，無法立即修復，因該水域水流強勁、膠筏向岸際漂流恐有擱淺危險，由於現東北季風強勁，處境危險，非常感謝海巡人員前來救助，化解一場危機。

海巡署恆春海巡隊呼籲，漁民出港前應做好各項航前檢查，平時亦應加強機械維保、注意氣象變化防範意外發生，海上如遇緊急事故需救援，請撥打「118」海巡服務專線。

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