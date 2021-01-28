台中7寶媽3月大女嬰死因出爐！初判2關鍵奪命　母泣：以為她睡著

▲女嬰解剖結束，媽媽李女看完難過流淚 。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲、徐愷昕／台中報導

台中市西屯區21日一名3個月大女嬰突猝死！事發當下，女嬰的李姓母親正與同居前夫爭吵，警方到場處理時，意外發現一旁嬰兒已沒了氣息，趕忙送醫急救，但女嬰仍不幸身亡。台中地檢署今（28）日會同法醫進行解剖後指出，目前確定女嬰無外傷，從外觀看來初判為「嬰兒猝死症」，但詳細原因仍有待女嬰檢體及血液送驗才能釐清。

▲檢察官表示，女嬰無外傷，目前初判為嬰兒猝死症 。（圖／記者李忠憲攝）

台中市西屯區30多歲李姓女子先後與5名男子產下7個小孩，本月21日卻被警方發現3個月大的女兒沒了氣息，趕忙送醫急救，孩子仍不幸身亡。據了解，李女分別與5名男子生子，其中2個孩子跟著前夫（現已成年），2個孩子出養其他家庭，1個由母親代為照顧，加上去年11月早產生下的龍鳳胎，總共育有7個小孩。不過，因為李女幾乎沒有實際照顧經驗，當初懷孕生產時，台中社會局擔心她無法好好照護，不斷遊說將龍鳳胎交由社會局安置。

為了釐清女嬰死因，並了解其中是否有虐待、疏忽照顧等可能，檢察官今早會同法醫進行解剖。稍早結果出爐，檢察官表示，從外觀看起來可能是嬰兒猝死症，初判並非窒息死亡，目前確切原因，仍有待採集檢體送驗的鑑定報告出爐才能確認；另有發現女嬰有多指症（雙手多一指）的部分，應該與女嬰早產有關。

▲等待女兒解剖時，媽媽李女緊握女兒衣服，希望結束後可以幫她換上。（圖／記者李忠憲攝）

今天解剖時，女嬰的母親李女也到場陪同，她在等待時向媒體表示，案發當天確實有發生爭執，但只是吵架講話比較大聲，並沒有對女嬰動手，她知道不能傷害孩子，而在得知孩子離世後，她也感到非常不捨，「就這樣突然走掉…因為她重眠，我誤以為她睡著…我一直當作她在睡覺，睡很熟很難吵醒」，強調孩子沒有外傷。

李女再稱，女兒是早產寶寶，剛出生時體重比較輕，還有呼吸中止的問題，都會忘記呼吸，猜測女兒或許是因此而猝死。而在等待法醫解剖期間，李女手上還緊握著小女嬰的衣服，她表示是怕女兒解剖完身上的衣服髒，所以特別帶來要幫她換上。

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