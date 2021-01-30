詐騙猖獗幸好有麻警　2日攔阻3詐騙守護血汗錢

▲台南市麻豆分局2天內接獲3起詐騙案通報，及時派員查處成功阻詐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市麻豆分局守護民眾財產安全不遺餘力，除透過分局本身執行各項防詐勤務外，亦積極與轄區各金融機構及超商業者加強溝通聯繫網，落實執行防詐騙關懷提問，1月27日及28日麻豆派出所成功攔阻3件分別為猜猜我是誰、電信欠費及美國軍人的詐騙案，成功攔阻16萬元，成功守護民眾財產安全。

年關將近，近期發現詐騙案件有增多趨勢，麻豆警分局接連在1月27日及28日接獲麻豆郵局及麻豆京城銀行通報3起疑似詐騙案件，第一件為典型「猜猜我是誰」詐騙案，詐騙者於Line通訊軟體自稱為國小同學，並以借錢應急方式要求被害人匯款至指定銀行；第二件是近期常見之「電信欠費」詐騙手法，民眾接到電信語音錄音稱欠費需繳納，並在電話未掛斷之情形下轉撥分機9或165，讓民眾誤以為是撥打165反詐專線，接線人員再假冒是相關單位人員，要求民眾轉帳以免遭停機或吃上官司，本件被害人在警方要求撥打165反詐騙專線時，一開始還以為專線人員是詐騙集團所佯稱的張主任；最後則是「美國軍人」詐騙案，詐騙者會在交友軟體上自稱為美國軍人，並先以甜言蜜語騙取感情，最後再以見面為由要求幫忙匯款支付機票費，騙取感情及金錢。

麻豆警分局接獲通報便立即派員到場了解，並於現場提供多項詐騙資訊供被害人觀視，使民眾自知遭受詐騙，最後成功攔阻新台幣共16萬元。麻豆分局經統計2020年至今成功攔阻詐騙共計40多件，金額達新台幣370萬多元，其中多為金融機構、超商，因關懷提問而成功阻詐案件，顯示警方與民間密切的合作，成功發揮預防犯罪的功效。

麻豆警分局長邱顯良提醒民眾，接到疑似詐騙電話時，謹記以下防詐3「要」點，以保護自身財產：一、「要」保持冷靜，不論事態如何緊急，先讓自己冷靜下來。二、「要」要電話求證，直接向當事人、帳戶所在金融機構求證，或撥打104、105查詢正確電話號碼。三「要」報警處理，可撥打165警政署反詐騙諮詢專線，或撥打110報案專線。

「Apple AirPods無線藍牙耳機＋充電盒」 市價5290元，特價3888元 挑戰市場最低價 還沒入手的趕緊搶