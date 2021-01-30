「刮刮樂爽中5000元」以為沒中秒閃人　彩券行速尋得主！

▲阿北沒發現中500元，店家急尋人！（圖／翻攝屏東縣萬丹鄉交流地）



網搜小組／劉維榛報導

「又是被大意遺棄的刮刮樂！」一名彩券行老闆驚呼，日前有一位男客人來買刮刮樂，一時粗心大意竟沒發現中獎，當場把5000元價值的刮刮樂留在店內，讓老闆急得尋人，「有人認識這位阿北嗎？」巧合的是，當天一名婦人也把中1000元的刮刮樂放在桌上後就離去，所幸透過臉書宣傳，兩人已回店裡領獎金了。

一名老闆在臉書《屏東縣萬丹鄉交流地》表示，22日有一位阿北上門，分別買了1張300元與2張200元的刮刮樂試手氣，結果認為沒中獎，便把刮刮樂留在店內，接著轉身離去。

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不久後，老闆上前檢查，才發現阿北幸運中了5000元，並截圖監視器畫面，接著趕緊PO網尋得主，「還好我們有馬上檢查欸，有人認識這位阿北嗎？請告知他過來彩券行領中獎獎金哦！」經過熱心網友一傳十，十傳百瘋傳消息，阿北終於在23日晚上現蹤。

據《聯合新聞網》報導，老闆表示，常遇到這種狀況，且當天同樣有名婦人買刮刮樂，也以為也是沒中，把中1000元的紙本留在店內，所幸，事後阿北與婦人都重回店內，領回失而復得的獎金。

▼店家公布阿北長相，隔天就順利找到本尊！（圖／翻攝屏東縣萬丹鄉交流地）