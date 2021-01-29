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手搖飲年終給20個月？他見「老闆2手勢嗨翻」 …網見結局：好羞辱

▲手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（圖／林世文記者攝）

▲飲料店老闆發年終，結局超悲情！（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

過年剩不到2周，員工最期待領年終，好好犒賞自己與家人！不過一名飲料店員討拍，老闆準備發年終，還用比出2跟拳頭的手勢，讓他誤以為是「20個月」，結果拿到紅包那一剎那，瞬間讓原PO罵髒話，引發網友笑虧，「我以為是20杯飲料！」

一名飲料店男店員在PTT透露，自己是領時薪135元的打工仔，日前老闆突然走來，表示要發年終了，頓時，原PO眼睛為之一亮，喜孜孜反問「發多少？」結果老闆沒說話，一隻手比出2，另一隻則握起拳頭。

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原PO追問，「2000元？」老闆搖頭，原PO再問「2萬元？」老闆仍搖頭不語，下秒原PO猜想「難道是20個月？」老闆馬上點點頭，接著解釋，「知道你很認真，給個20不算什麼...」聞言，原PO不禁讚嘆，「天啊，我怎麼遇到這麼好的老闆！」

到了下午，老闆再度出現，接著遞上一包大紅包，原PO繼興奮又感動，無奈往裡頭一看，真相超展開，裡面包了2700元，老闆露出賊笑神情喊話，「過年這一段時間要再麻煩我你了...」。

▲新年拿紅包。（圖／記者林懿捷攝）

▲原PO拿到2700元的紅包。（示意圖／記者林懿捷攝）

瞬間臉垮的原PO忍不住爆粗口，年終確實是20個單位沒錯，「2700/135=20小時，原來是20個小時啊...」對此，原PO只能悲情討拍「（大家）年終都用什麼做單位啊？」

文章曝光後，底下網友噴笑「還好我的單位是月，少了點總比小時好」、「2700元是在羞辱嗎」、「飲料店月薪都3萬了，2萬4作業員一個月，年終給你2萬4，整年下來還是輸飲料店，該知足了 」、「我以為是20杯飲料」。

值得注意的是，勞動部公告2021年基本工資調升，月薪將從現行2萬3800元調高為2萬4000元，時薪由158元上調為160元，調幅為0.84%，這也創下史上最低調幅，勞動部初估將有162.2萬台灣勞工受惠。因此有網友質疑，「現在最低時薪160 你是南部吧」、「135元有合法嗎」。

▼網友指出，原PO時薪低於160元有問題！（圖／翻攝PTT）

▲▼飲料店年終20個月？老闆比「1手勢」男爽翻　結局驚呆網（圖／翻攝PTT）

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