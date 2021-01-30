　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列駐印度大使館「驚傳爆炸事件」…車子被炸毀　認定恐怖行動

▲▼以色列駐印度德里大使館外發生爆炸。（圖／路透）

▲以色列駐印度德里大使館外發生爆炸。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

印度首都新德里的以色列駐印度大使館外29日發生一起小規模爆炸案，造成附近多輛汽車被炸毀，所幸無人傷亡。警方表示，爆炸的炸彈是低強度的土製炸彈，目前正全力追緝兇手。

根據英國廣播公司（BBC）報導，爆炸案發生在當地時間29日傍晚5時許（台灣時間晚間7時30分），導致現場附近停放的三輛汽車損毀。印度警方事後迅速封鎖現場。

德里警方發言人發表聲明說，「初步調查顯示，這是一起企圖製造事端的惡作劇事件。」警方還說，歹徒使用的是「非常低強度的簡易爆炸裝置。」

以色列外交部表示，使館人員和建築物本身都沒有受到傷害，案件目前與印度當局主導調查，不過以色列當局會與德里警方密切聯繫。

一名不願透露姓名的以色列官員表示，儘管這起事件並未造成人員傷亡，但印度和以色列調查人員均將這起爆炸案視為恐怖主義事件。

過去印度也曾發生過針對以色列外交人員的攻擊事件。2012年2月13日以色列駐印度大使館附近也曾發生爆炸事件，造成一名外交官的妻子和另外3人受傷，同年同日在喬治亞首都提比里斯（Tbilisi），也有一部以色列使館車輛遭人安裝炸彈，但並未引爆成功。

►抗菌枕特價，可水洗超方便

ET快訊
快訊／永和深夜驚傳瓦斯外洩！　地上狂冒火
公園突聽女學生求救：不要這樣！　男星衝去解救...結果超糗

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以色列駐印度大使館「驚傳爆炸事件」…車子被炸毀　認定恐怖行動

「熟女神」伊莉莎白赫莉　雪地上大秀凍齡「水蜜桃」！

歐洲藥品管理局批准阿斯特捷利康疫苗　歐盟要求藥廠履行供應承諾

嬌生疫苗總體66％有效…「只要挨一針」　重症保護力85%

日本餐廳防疫用「紙扇」做隔間　劉寶傑驚呆：日本這樣防疫？

偷、假、騙！美國新冠疫苗開打，亂象頻傳

「美國優先」效應：歐洲疫苗延期，非洲窮國只得25劑…

新冠死亡數持續激增　北美最大公墓疲於應付

疫苗卡半路快失效　美公衛人員1招神救！靠「6人伸手」過難關

慧眼看天下／忙百日新政 拜登何時才要會昔日老友？

夏于喬、宋芸樺私下互動真的超像親姊妹　楊謹華自爆老公在家愛「娃娃音」

賓士過彎失速撞車「車頭全毀」肇事駕駛撞後不理丟包副座乘客

告別式、殯儀館5大禁忌背後原因 夫妻不相送？喪禮結束別直接回家

有車禍！他「揮手提醒」竟遭衝撞　女騎士連撞5車還問：該賠我多少

麻辣鍋剩食不給打包...遭控浪費　業者：皆有事先告知且清楚註明

買便當被插隊...新北男爆氣狂罵　「捶櫃台」怒嗆店員：報警抓我！

好尷尬！萌妹誤把狗碗當「洗臉盆」 法鬥滿臉無奈：誰來幫我勸勸她？

劉品言「誰都可以聊」碰到寡言巫建和　直言「你那麼難聊天」喝酒壯膽XD

車銀優撒嬌「歐都K」逗文佳煐笑　黃仁燁護花..直接抓假面閨蜜出來罵！

江宏傑帶《全明星》7成員突襲《玩很大》！　車上累癱…李玖哲喊話他兒女「So Red」

以色列駐印度大使館「驚傳爆炸事件」…車子被炸毀　認定恐怖行動

「熟女神」伊莉莎白赫莉　雪地上大秀凍齡「水蜜桃」！

歐洲藥品管理局批准阿斯特捷利康疫苗　歐盟要求藥廠履行供應承諾

嬌生疫苗總體66％有效…「只要挨一針」　重症保護力85%

日本餐廳防疫用「紙扇」做隔間　劉寶傑驚呆：日本這樣防疫？

偷、假、騙！美國新冠疫苗開打，亂象頻傳

「美國優先」效應：歐洲疫苗延期，非洲窮國只得25劑…

新冠死亡數持續激增　北美最大公墓疲於應付

疫苗卡半路快失效　美公衛人員1招神救！靠「6人伸手」過難關

慧眼看天下／忙百日新政 拜登何時才要會昔日老友？

今年燒第4次了！高雄林園聯成化學廠大火　陳其邁深夜緊急回應

美批准波音「出售印度 F-15EX」　與飆風、獅鷲競爭114架戰機名額

以色列駐印度大使館「驚傳爆炸事件」…車子被炸毀　認定恐怖行動

「熟女神」伊莉莎白赫莉　雪地上大秀凍齡「水蜜桃」！

看起來年輕5歲這樣做！皮膚科醫師曝抗老保養「4大關鍵」

大規模共機擾台　前潛艦作戰長11點解析：巴士海峽美中必爭

影／小額槓桿投資　謹記3原則才能小錢變大錢

便宜又好用！美軍計畫重啟購買「F-16」　F-35連美軍都嫌貴

丈夫被趕出門！夫妻倆發憤買房　婆婆竟逼「整棟上繳」給大姑

宋兆文／陸嗆犯台　美國強硬回應

擔心疫情！護理師睡醒旁邊空空　男友半夜分手離開「祝妳幸福」

國際熱門新聞

印尼男同志遭鞭刑77下　全身顫抖

嬌生疫苗只需1劑　總體66％有效

大隊接力「落後25m」她逆轉成冠軍

王牌運動員被6對手壓制　瞬間「斷頸」軟癱

超商被搶！她「吞吐」歹徒拖到警察來

日本餐廳防疫用紙扇隔間　劉寶傑驚：樣這防疫

伊莉莎白赫莉雪地秀凍齡水蜜桃！

彭博：美國下周將與台積電開會！求增車用晶片

歐盟批准阿斯特捷利康疫苗上市

嫩妻「肉體付房租」房東秒履約！老公更開心

雪貂鑽進洗衣機　連涀帶烘後存活

禿頭問題有解！糞便導管插鼻「超噁療法」曝光

手機被沒收　女用石頭砸死父親

偷、騙！美新冠疫苗開打亂象頻傳

更多熱門

關鍵字：

以色列使館爆炸

讀者迴響

熱門新聞

三峽女身中3槍被推下山！變白骨＋頭髮掛在竹林飄

即／永和深夜瓦斯外洩　地面冒火光

印尼男同志遭鞭刑77下　全身顫抖

高雄苓雅50歲男染漢他！家中揪出14隻老鼠

北市超商刀客「見頸即殺」　懊悔：我長大了　

5寶爸重逢亡妻淚崩：現在有勇氣了，等我過去

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

萬里溫泉驚見「活春宮」警回應了

即／北市50歲男「居家隔離出關」！跟友人睡旅館亡

護理師睡醒旁邊空了…男友半夜離開「祝妳幸福」

19歲騎士追撞爆頭　腦漿外溢慘死

等太久！林口男餓到抓狂怒揍熊貓：垃圾外送員

文大女騎車撞紙箱遭輾亡　驚悚影曝光

公園突聽女學生求救　男星衝去解救...結果卻糗了

不要走！柴犬趴車門看出嫁女主人

更多

最夯影音

更多
夏于喬、宋芸樺私下互動真的超像親姊妹　楊謹華自爆老公在家愛「娃娃音」

夏于喬、宋芸樺私下互動真的超像親姊妹　楊謹華自爆老公在家愛「娃娃音」
賓士過彎失速撞車「車頭全毀」肇事駕駛撞後不理丟包副座乘客

賓士過彎失速撞車「車頭全毀」肇事駕駛撞後不理丟包副座乘客

告別式、殯儀館5大禁忌背後原因 夫妻不相送？喪禮結束別直接回家

告別式、殯儀館5大禁忌背後原因 夫妻不相送？喪禮結束別直接回家

有車禍！他「揮手提醒」竟遭衝撞　女騎士連撞5車還問：該賠我多少

有車禍！他「揮手提醒」竟遭衝撞　女騎士連撞5車還問：該賠我多少

麻辣鍋剩食不給打包...遭控浪費　業者：皆有事先告知且清楚註明

麻辣鍋剩食不給打包...遭控浪費　業者：皆有事先告知且清楚註明

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面