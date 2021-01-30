以色列駐印度大使館「驚傳爆炸事件」…車子被炸毀　認定恐怖行動

▲以色列駐印度德里大使館外發生爆炸。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

印度首都新德里的以色列駐印度大使館外29日發生一起小規模爆炸案，造成附近多輛汽車被炸毀，所幸無人傷亡。警方表示，爆炸的炸彈是低強度的土製炸彈，目前正全力追緝兇手。

根據英國廣播公司（BBC）報導，爆炸案發生在當地時間29日傍晚5時許（台灣時間晚間7時30分），導致現場附近停放的三輛汽車損毀。印度警方事後迅速封鎖現場。

德里警方發言人發表聲明說，「初步調查顯示，這是一起企圖製造事端的惡作劇事件。」警方還說，歹徒使用的是「非常低強度的簡易爆炸裝置。」

以色列外交部表示，使館人員和建築物本身都沒有受到傷害，案件目前與印度當局主導調查，不過以色列當局會與德里警方密切聯繫。

一名不願透露姓名的以色列官員表示，儘管這起事件並未造成人員傷亡，但印度和以色列調查人員均將這起爆炸案視為恐怖主義事件。

過去印度也曾發生過針對以色列外交人員的攻擊事件。2012年2月13日以色列駐印度大使館附近也曾發生爆炸事件，造成一名外交官的妻子和另外3人受傷，同年同日在喬治亞首都提比里斯（Tbilisi），也有一部以色列使館車輛遭人安裝炸彈，但並未引爆成功。

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