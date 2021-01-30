春節往返小琉球今年新增「1乘船處」　還有免費交通接駁

▲小琉球。（圖／高鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

年關將近，交通部航港局表示，預期春節連續假期有大量旅客規劃要搭船到小琉球，為強化防疫，海巡署將對搭船民眾進行身分查驗，預期增加旅客等候登船時間。航港局建議民眾可選擇到鹽埔漁港搭客船到小琉球，減少排隊等候的時間。

航港局表示，東港漁港客運碼頭是搭船到小琉球民眾的首選，但以往大量的旅客集中往往導致東港碼頭壅塞，所以今年春節疏運特別規劃由鹽埔泊區分流。

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航港局副局長陳賓權今日邀集屏東縣政府、警察局、交通部觀光局、海洋委員會海巡署及客船業者至鹽埔漁港現勘，瞭解現場碼頭設施、客船運行狀態及附近交通停車狀況，規劃彈性因應方案與措施。

為確保居家隔離或檢疫的對象不得登島，海巡署自今年1月11日開始執行身分查驗機制，勢將增加候船時間，本次現勘會議已協調海巡署增加查驗手機數量及調節支援人力，以因應春節期間大量人潮。航港局也再次提醒搭船出遊返鄉民眾一定要攜帶個人身分證件，並務必戴上口罩。

▲航港局再次提醒搭船出遊返鄉民眾一定要攜帶個人身分證件，並務必戴上口罩。（圖／記者李宜秦攝）

航港局除協調公營琉興公司、民營泰富航運公司及東琉線聯營處等10艘客船加入今年春節連續假期疏運行列外，也特別協請鹽埔客船業者提供東港往返鹽埔免費交通接駁服務，並建請屏東縣政府研議客運延伸至鹽埔漁港的可行性，召開春節疏運交通維持會議納入分流鹽埔漁港的配套措施。

同時，藉由觀光局協助轉知民宿業者可以善加利用鹽埔小琉球的客運航線，讓前往小琉球的民眾有更快速、更便利的選擇，期能疏解東港端壅塞的情形。

同時，航港局會將相關疏運訊息及航班資訊於網站公告，也再次呼籲民眾，春節假期搭船出遊返鄉人潮可期，防疫準備千萬不能鬆懈。

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