4落水者趴破船掙扎！船長下令槍殺「血染藍海」　法院判決出爐

▲落水者遭到3船隻包圍，慘被開槍射殺。（圖／翻攝YouTube）



記者柯振中、洪靖宜／高雄報導

印度洋海上2012年發生殘忍槍殺案，國際刑警組織發現，涉案船隻有一艘為台籍漁船，交由台灣檢警調查。檢警調查後，發現中國大陸籍的汪姓船長涉有重嫌，以殺人罪等罪嫌起訴，而法院判決也出爐，汪姓船長被判共26年有期徒刑。

網路上2014年曾出現一段影片，標題為「斐濟外海漁船上的斐濟船員遭槍殺」，長度10分鐘的影片紀錄了整起殺人事件，當時有4名男子靠在翻覆的漁船上，還有人舉起雙手投降。

不過4人被3艘船包圍，接著一名中國大陸籍的汪姓船長誤認4人為海盜，透過廣播下令「開槍」，翻覆漁船上的人全遭槍擊，在海中載浮載沈，鮮血染紅了藍色的海洋。

影片曝光驚動國際刑警組織，立刻對案件展開調查，發現台籍漁船涉有重嫌，因此交由台灣檢警調查。台灣檢警蒐證後，得知下令開火的並非台籍「春億217號」，而是「屏新101號」漁船，因此發出通緝令，緝捕「屏新101號」漁船的中國大陸籍汪姓船長。

汪姓船長逃亡8年，2020年8月22日從高雄港進入，立刻被移民署、海巡署逮捕，被移送法辦。高雄地院依照「屏新101號」以及「春億217號」漁船的GPS定位紀錄，發現事發時，2艘漁船剛好在該處交會，與槍擊影片的影像吻合。

▼檢調根據GPS紀錄，發現事發時，「屏新101號」與「春億217號」正在事發地點。（圖／翻攝YouTube）



高雄地院說明，影像中還有錄到，有人透過廣播系統，用流利的中文下令「開槍」，接著被害人遭到射殺，加上「屏新101號」的船員皆證實，確實有發生這起案件，因此認定開槍、下令開槍者都在「屏新101號」上。

而「屏新101號」上只有汪姓船長、汪姓船長的叔叔是華人、能以流利的中文交談，且船上只有汪姓船長有權透過廣播下令，加上證人指認，廣播傳出的聲音就是汪姓船長的聲音，因此認定是汪姓船長指示武裝保全開槍的。

高雄地院指出，遇害4人所搭的船為木船，但由於資料有限，被害人也都已身亡，沒辦法調查4人的身份，也無法認定是否為海盜，依據證人的證詞，木船上也沒看見武器，且射殺時4人正在海上漂浮、掙扎，更有人舉手投降，汪姓船長並沒有受到非法侵害，因此不成立正當防衛。

高雄地院表示，汪姓船長觸犯4個殺人罪以及未經許可尺有制式自動步槍罪、未經許可持有子彈罪，由於汪姓船長與船員當時未受到生命、身體安全的威脅，還是下令射殺無自救能力之人，絲毫不尊重他人的生命價值。

不過，法院說明，汪姓船長長期處於不受任何國家統治、毫無安全保障的環境下工作，需要保持高度警戒，加上案發地時常有海盜出沒，因此主觀認定被害人為海盜，下令的動機在於確保自身、漁船及船員的安全，與一般殺人者的意識形態不同，並非罪無可赦。

法院審理後，依照4個殺人罪，分別判處汪姓船長13年有期徒刑，合併執行26年、沒收未扣案的制式自動步槍1支。

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